San Juan del Río, 5 de noviembre de 2026.- La circulación sobre la avenida 8 Oriente opera con un solo carril en el cruce con la avenida Edison, debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan en esta última vialidad.

La Presidencia Municipal de San Juan del Río dio a conocer la medida en sus redes sociales. La modificación vial comenzó el 21 de octubre y seguirá vigente hasta nuevo aviso.

La restricción se concentra en la intersección de ambas avenidas. Con ella, el tramo pasa de dos carriles a uno, y los vehículos avanzan por un único paso mientras duren los trabajos.

La autoridad municipal pidió a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la zona. También recomendó utilizar vías alternas para evitar congestionamientos y prever posibles retrasos en los tiempos de traslado.

Los dos carriles se habilitarán de nuevo cuando el Ayuntamiento emita una nueva disposición.