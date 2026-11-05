FGE logra restituir terreno en Morelia a víctima de despojo

El 2 de febrero, dos personas que vivían en el inmueble se negaron a desalojarlo, por lo que se presentó una denuncia.

Funcionario de la FGE Michoacán conversa con una mujer de rostro pixelado en el terreno de la restitución, en Morelia

La FGE logró la restitución de un terreno de la colonia Ciudad Jardín, en Morelia, mediante un acuerdo reparatorio entre las partes.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 05, 2026
Mariana Torres García

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Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró la restitución de un terreno de la colonia Ciudad Jardín, en Morelia, a su propietario, a quien identifica como víctima del delito de despojo. El inmueble volvió a sus manos mediante un acuerdo reparatorio entre las partes.

De acuerdo con los datos de prueba que constan en el expediente, el hombre es dueño de un terreno en esa colonia que, por cuestiones personales, dejó a cargo de su madre.

El 2 de febrero, al acudir al sitio, se percataron de que en el interior del inmueble vivían dos personas. Les pidieron que lo desalojaran y se negaron a hacerlo.

Se presentó entonces una denuncia, que fue derivada al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC).

Desde el CMASC se exhortó a las partes a resolver el conflicto mediante un acuerdo reparatorio. La solicitud fue aceptada y el resultado fue la restitución del terreno a su propietario.

Un acuerdo reparatorio, explicó la FGE, garantiza la restitución del daño.

Una vez cumplido, el asunto se da por terminado de manera definitiva y se extingue cualquier acción penal, según la Fiscalía, que respalda esa afirmación en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las partes involucradas en un conflicto pueden resolverlo de forma rápida y pacífica mediante estos mecanismos, indicó la dependencia.

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