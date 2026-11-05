Taxistas de San Juan del Río reportan caída de 50% en viajes

Choferes del Centro atribuyen la baja a las plataformas digitales, que según ellos cobran menos y operan con otro nivel de regulación.

Cuatro taxistas posan junto a taxis naranja en el Centro de San Juan del Río, donde reportan caída de viajes

Taxistas del Centro de San Juan del Río aseguran que sus viajes han caído al menos 50% por la competencia de las plataformas digitales.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 05, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 5 de noviembre de 2026.- Taxistas que trabajan en el Centro de la ciudad reportan una caída de al menos 50% en sus viajes por la competencia de los taxis de plataformas digitales, que, según ellos, cobran menos y operan con menos regulación.

“Al final de cuentas se reparte el trabajo, lo que había ahora hay que repartirlo entre ellos, de que nos ha afectado mucho, nos ha afectado”, expresaron los taxistas.

Explicaron que los usuarios prefieren las aplicaciones porque suelen ser más baratas, de 10 o 15 pesos menos. La tarifa del taxi convencional no es fija: cambia según la zona y el criterio del operador. El mínimo en el Centro parte de 50 pesos, a San Cayetano se cobran 50 o 60 y al Hospital General, 90 o 100.

Frente a esa diferencia, los taxistas del servicio público señalan como respaldo la capacitación que reciben de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y un seguro que, afirman, cubre lesiones, gastos médicos e incluso fallecimiento.

“Tenemos nuestros diplomas, tenemos tarjetones…otra de las garantías que tiene el taxi es que en un accidente cubre al 100% y en los Uber, lamentablemente en los casos que tenemos no les apoyan. Es donde mucha gente desconoce el otro lado del Uber y del servicio público”, sostuvieron.

Los taxistas convencionales están regulados mediante una concesión de la AMEQ, mientras que los conductores de aplicación solo se registran en las plataformas y suben sus documentos. La modalidad, de acuerdo con los taxistas, está menos regulada y tiene condiciones laborales distintas.

“Sabemos que ellos no están al 100% establecidos como un servicio público y son plataformas que lamentablemente vienen de otro país”, señalaron.

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