Desmantelan laboratorio de metanfetamina en 11 zonas de Puebla

En Navolato, Sinaloa, tres integrantes de una célula delictiva perdieron la vida cuando personal de la Defensa repelió una agresión, reportó García Harfuch.

Laboratorio clandestino en un bosque, con tubos, tanques verdes, tambos negros, tanques de gas y costales amarillos
  • Instalaciones del laboratorio de metanfetamina localizado en Puebla, donde se aseguraron 587 costales de precursores químicos y 179 objetos, según García Harfuch.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 06, 2026
Mariana Torres García

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Puebla, 6 de noviembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetamina distribuido en 11 zonas de Puebla, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En el sitio se aseguraron 587 costales de precursores químicos y 179 objetos utilizados para la producción de drogas. Personal del Ejército Mexicano inhabilitó y destruyó las instalaciones.

En su cuenta de X, García Harfuch indicó que la localización se realizó en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El mensaje no especifica el municipio poblano donde se ubica el laboratorio ni la fecha en que se llevó a cabo el aseguramiento.

El mismo reporte consigna un segundo hecho en Navolato, Sinaloa. Personal de la Defensa fue agredido con disparos de arma de fuego durante labores de reconocimiento.

Al repeler la agresión, tres integrantes de una célula delictiva perdieron la vida, de acuerdo con García Harfuch. Se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo. El mensaje no identifica a los fallecidos ni precisa en qué punto del municipio ocurrió la agresión.

El mensaje cierra con el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para debilitar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales, avanzar en la pacificación de Sinaloa y proteger a las familias mexicanas.

Según García Harfuch, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han inhabilitado más de 2,700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de metanfetamina.

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