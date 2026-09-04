Sinaloa, 4 de septiembre de 2026.- Más de 16 toneladas de metanfetamina fueron aseguradas y un complejo clandestino de 5,700 metros cuadrados fue desmantelado en Sinaloa, en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas registrados durante la actual administración federal, informaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
El operativo, encabezado por la Marina, se ubica como el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El más grande fue ubicado y destruido previamente por el Ejército Mexicano, de acuerdo con la información difundida por las dependencias.
Parte de los tambos con sustancias químicas aseguradas durante el operativo que representó una afectación de 347 millones de dólares a la estructura criminal.Foto: SEMAR
El hallazgo derivó del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval, fortalecido con el intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos, precisaron las autoridades.
Además de la metanfetamina, se aseguraron más de 10 toneladas y litros de sustancias químicas empleadas en la producción de droga sintética, según el reporte oficial.
La acción representó una afectación económica estimada en 347 millones de dólares a la estructura criminal. El objetivo, señalaron las corporaciones, es golpear a las organizaciones criminales desde su capacidad de producir droga, cortar sus cadenas de suministro y afectar directamente sus finanzas.
Las dependencias federales indicaron que la cooperación internacional, con pleno respeto a la soberanía nacional, seguirá traduciéndose en acciones concretas contra quienes producen y trafican drogas.
Personal especializado inspecciona parte del cargamento de metanfetamina asegurado en el laboratorio clandestino localizado en Sinaloa.Foto: SEMAR