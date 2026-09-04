Aseguran 16 toneladas de metanfetamina en laboratorio de Sinaloa

El complejo clandestino de 5,700 metros cuadrados es el segundo laboratorio más grande localizado durante la actual administración federal.

Personal de la Marina y equipo de erradicación junto a costales asegurados en laboratorio de metanfetamina en Sinaloa

Personal de la Secretaría de Marina y del equipo de erradicación de plantíos documenta los costales asegurados en el complejo clandestino de 5,700 metros cuadrados desmantelado en Sinaloa.

Foto: SEMAR
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Sinaloa, 4 de septiembre de 2026.- Más de 16 toneladas de metanfetamina fueron aseguradas y un complejo clandestino de 5,700 metros cuadrados fue desmantelado en Sinaloa, en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas registrados durante la actual administración federal, informaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

El operativo, encabezado por la Marina, se ubica como el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El más grande fue ubicado y destruido previamente por el Ejército Mexicano, de acuerdo con la información difundida por las dependencias.

Tambos con precursores qu\u00edmicos asegurados por la Marina en laboratorio clandestino de Sinaloa Parte de los tambos con sustancias químicas aseguradas durante el operativo que representó una afectación de 347 millones de dólares a la estructura criminal.Foto: SEMAR

El hallazgo derivó del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval, fortalecido con el intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos, precisaron las autoridades.

Además de la metanfetamina, se aseguraron más de 10 toneladas y litros de sustancias químicas empleadas en la producción de droga sintética, según el reporte oficial.

La acción representó una afectación económica estimada en 347 millones de dólares a la estructura criminal. El objetivo, señalaron las corporaciones, es golpear a las organizaciones criminales desde su capacidad de producir droga, cortar sus cadenas de suministro y afectar directamente sus finanzas.

Las dependencias federales indicaron que la cooperación internacional, con pleno respeto a la soberanía nacional, seguirá traduciéndose en acciones concretas contra quienes producen y trafican drogas.

Personal con traje de bioseguridad revisa costales del laboratorio clandestino de metanfetamina en Sinaloa Personal especializado inspecciona parte del cargamento de metanfetamina asegurado en el laboratorio clandestino localizado en Sinaloa.Foto: SEMAR

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