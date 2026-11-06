Conagua reporta 95% de avance en el Atoyac, Tlaxcala y Puebla

La dependencia informa una inversión de casi 535 millones de pesos y el retiro de más de 2 mil 900 toneladas de basura del cauce y sus márgenes.

Excavadora trabajando dentro del cauce del río Atoyac con personal en chalecos naranjas

Maquinaria en el cauce durante el desazolve.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 06, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la infraestructura para sanear y restaurar el río Atoyac, en Tlaxcala y Puebla, supera 95 por ciento de avance. La dependencia ubicó las obras en la primera etapa de los planes maestros de ambos estados, con una inversión total de casi 535 millones de pesos.

En plantas de tratamiento, la Conagua reporta que la reingeniería de las de Acopinalco y Tecomalucan rebasa 95 por ciento y que beneficiará a más de 10 mil 500 personas. En la de Tlaxco, la reingeniería supera 85 por ciento y la construcción de líneas, 95 por ciento; el humedal y el parque llevan un avance similar, y la planta atenderá a casi 30 mil habitantes.

La planta de Juárez Coronaco, en Puebla, está en su etapa final, con una inversión de casi 100 millones de pesos y casi 29 mil pobladores beneficiados, de acuerdo con la dependencia.

Los colectores suman otra inversión, de casi 180 millones de pesos. Se construyen en Tlahuapan y San Matías Tlalancaleca, en Puebla, y en Tlaxco, Atlangatepec, Tecomalucan y Acopinalco, en Tlaxcala, y la Conagua calcula que servirán a más de 33 mil personas. El Centro de vigilancia y protección de aguas nacionales, con más de 95 por ciento de avance, beneficiará a casi 860 mil.

En el cauce, el desazolve retiró más de 9 mil 600 metros cúbicos de sólidos. Según la Conagua, esa limpieza redujo de inmediato los riesgos de inundación en zonas colindantes.

Las jornadas de limpieza llegaron a 121, con más de 22 mil 300 integrantes de los sectores público y privado y de la sociedad. Sacaron más de 2 mil 900 toneladas de basura, más de 5 mil 150 metros cúbicos de cascajo y casi 6 mil 50 llantas. El recuento de la dependencia incluye además 364 tiraderos de desechos y escombros.

Las obras forman parte del plan de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el río Atoyac.

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