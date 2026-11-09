Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- El Municipio de Querétaro afirma que Litho Formas, S.A. de C.V., no es su proveedora exclusiva y que los contratos celebrados con la empresa responden a su especialización.
La postura consta en la nota informativa Información 641/2026, difundida por el propio Municipio el 7 de noviembre.
Esa especialización, según el documento, está en la producción y proveeduría de papel seguridad y de documentos con características especiales de protección.
Sobre la exclusividad, el Municipio señala que Litho Formas ha mantenido relaciones contractuales con diversos gobiernos municipales, estatales y dependencias del Gobierno Federal.
Entre las instituciones que menciona figuran la Lotería Nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Agencia Federal de Aviación Civil y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras instituciones.
La contratación de la empresa, precisa el Municipio, tampoco es exclusiva de la actual administración: tiene antecedentes en administraciones anteriores.
En cuanto al trámite, el Municipio sostiene que las contrataciones se han realizado conforme a los procedimientos que establece la legislación aplicable y atendiendo a las necesidades específicas de los servicios que requiere el propio Municipio de Querétaro.