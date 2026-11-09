Municipio de Querétaro: Litho Formas no es proveedor exclusivo

El Municipio atribuye los contratos a la especialización de la empresa en papel seguridad y documentos con características especiales de protección.

Logotipo de Litho Formas, empresa especializada en la producción y proveeduría de papel seguridad y documentos con características especiales de protección.

El Municipio de Querétaro aclaró que Litho Formas, S.A. de C.V., no es su proveedora exclusiva y que los contratos con la empresa responden a su especialización en documentos de seguridad. Señaló que la contratación tiene antecedentes en administraciones anteriores y se ha realizado conforme a los procedimientos legales aplicables.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- El Municipio de Querétaro afirma que Litho Formas, S.A. de C.V., no es su proveedora exclusiva y que los contratos celebrados con la empresa responden a su especialización.

La postura consta en la nota informativa Información 641/2026, difundida por el propio Municipio el 7 de noviembre.

Esa especialización, según el documento, está en la producción y proveeduría de papel seguridad y de documentos con características especiales de protección.

Sobre la exclusividad, el Municipio señala que Litho Formas ha mantenido relaciones contractuales con diversos gobiernos municipales, estatales y dependencias del Gobierno Federal.

Entre las instituciones que menciona figuran la Lotería Nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Agencia Federal de Aviación Civil y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras instituciones.

La contratación de la empresa, precisa el Municipio, tampoco es exclusiva de la actual administración: tiene antecedentes en administraciones anteriores.

En cuanto al trámite, el Municipio sostiene que las contrataciones se han realizado conforme a los procedimientos que establece la legislación aplicable y atendiendo a las necesidades específicas de los servicios que requiere el propio Municipio de Querétaro.

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