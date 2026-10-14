Reportan presunto artefacto en secundaria de Jalpan de Serra

Instancias de seguridad pública acudieron al inmueble y revisaron el presunto artefacto; se levantó el acta de investigación y se llamó al 9-1-1

Entrevista sobre el protocolo activado en una secundaria de Jalpan de Serra por un presunto artefacto

Autoridades de seguridad acudieron a una secundaria de Jalpan de Serra tras el reporte de un presunto artefacto; la USEBEQ activó sus protocolos y dio aviso al 911.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 14, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 14 de octubre de 2026.- Una secundaria de Jalpan de Serra activó su protocolo tras el reporte de un presunto artefacto al interior del plantel, informó la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), que colaborará con las autoridades encargadas de la investigación.

Gabriel Moreno Solís, subcoordinador de Gestión Educativa de la USEBEQ, detalló que se notificó a los padres del presunto menor involucrado, se levantó el acta de investigación y se realizó una llamada al 9-1-1 para solicitar la intervención de seguridad pública.

De inmediato acudieron al inmueble las instancias de seguridad pública, que tomaron conocimiento de los hechos y revisan la existencia del presunto artefacto, indicó el funcionario. A ellas les corresponde establecer las características del artefacto y continuar con las indagatorias.

Los protocolos de la USEBEQ, explicó Moreno Solís, tienen como primer propósito “salvaguardar la integridad de toda nuestra comunidad educativa”.

La unidad proporcionará toda la información que le sea solicitada, puntualizó, y seguirá apoyando a las instancias que lo requieran para dar claridad a los procesos.

El funcionario pidió a la comunidad estar atenta a lo que se comunique por los canales oficiales de la USEBEQ, evitar la mala información y no atender datos que no correspondan a hechos ocurridos. Con ello, dijo, se evita generar desinformación en la comunidad. Aseguró: “Vamos a actuar siempre con apego a la norma y a nuestros protocolos de actuación”.

La USEBEQ continuará con tareas preventivas mediante talleres, conferencias y pláticas con las que busca que estudiantes, docentes y familias fortalezcan la comunicación, los valores y la resolución adecuada de conflictos.

jalpan de serra sucesos seguridad usebeq

Reciente

Zanahorias recién cosechadas con tierra y hojas verdes, hortaliza cuyo precio por kilo en México monitoreó la Profeco
México

Kilo de zanahoria va de 8 a 31.90 pesos en México: Profeco

.La Central de Abasto de la Ciudad de México ofreció el kilo más barato; Súper Kompras, en Toluca, registró el más caro.

El diputado Luis Antonio Zapata Guerrero muestra el documento de su iniciativa de cosecha de agua de lluvia en Querétaro
Legislatura

Proponen frenar desarrollos sin captación de lluvia en Querétaro

La iniciativa del diputado panista Luis Antonio Zapata Guerrero obligaría a separar redes de agua potable, tratada y pluvial, y a recargar el subsuelo.

Trabajadores aplican con soplete el símbolo de accesibilidad en un cajón para personas con discapacidad del centro histórico de San Juan del Río
San Juan del Río

Remarcan cajones y rampas para discapacidad en San Juan del Río

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano también interviene áreas de carga y descarga para que los automovilistas respeten esos espacios

Josué David Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, levanta la mano junto a regidores durante la votación de la donación de predio para el bachillerato en El Milagrito.
Corregidora

Corregidora dona predio a SEP para bachillerato en El Milagrito

El plantel del Bachillerato Nacional Margarita Maza contempla una inversión cercana a 25 millones de pesos, con espacios educativos y equipamiento, según el municipio.