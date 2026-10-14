Querétaro, 14 de octubre de 2026.- Una secundaria de Jalpan de Serra activó su protocolo tras el reporte de un presunto artefacto al interior del plantel, informó la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), que colaborará con las autoridades encargadas de la investigación.
Gabriel Moreno Solís, subcoordinador de Gestión Educativa de la USEBEQ, detalló que se notificó a los padres del presunto menor involucrado, se levantó el acta de investigación y se realizó una llamada al 9-1-1 para solicitar la intervención de seguridad pública.
De inmediato acudieron al inmueble las instancias de seguridad pública, que tomaron conocimiento de los hechos y revisan la existencia del presunto artefacto, indicó el funcionario. A ellas les corresponde establecer las características del artefacto y continuar con las indagatorias.
Los protocolos de la USEBEQ, explicó Moreno Solís, tienen como primer propósito “salvaguardar la integridad de toda nuestra comunidad educativa”.
La unidad proporcionará toda la información que le sea solicitada, puntualizó, y seguirá apoyando a las instancias que lo requieran para dar claridad a los procesos.
El funcionario pidió a la comunidad estar atenta a lo que se comunique por los canales oficiales de la USEBEQ, evitar la mala información y no atender datos que no correspondan a hechos ocurridos. Con ello, dijo, se evita generar desinformación en la comunidad. Aseguró: “Vamos a actuar siempre con apego a la norma y a nuestros protocolos de actuación”.
La USEBEQ continuará con tareas preventivas mediante talleres, conferencias y pláticas con las que busca que estudiantes, docentes y familias fortalezcan la comunicación, los valores y la resolución adecuada de conflictos.