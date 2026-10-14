Nature: Las mujeres sienten más dolor que los hombres

El análisis de 6.1 millones de personas en 118 países ubica los picos de dolor en la adultez madura, no en la vejez.

Tres mujeres sentadas en una banca de piedra miran un teléfono celular, imagen que ilustra el estudio de Nature sobre el dolor en mujeres.

Las mujeres reportan más dolor que los hombres en cada década de vida, de los cinco a los 100 años, de acuerdo con el estudio publicado en Nature.

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Por Red Semlac Oct 14, 2026
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Cd. de México. (SEMlac).- Un estudio realizado por el departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y publicado por la revista Nature, reveló que las mujeres entre los cinco y los 100 años de edad sufren de mayor dolor que lo hombres en 11 partes del cuerpo por cuestiones biológicas y socioculturales.

El equipo de investigación reunió la información con base en un criterio: el dolor autoinformado. Es decir, cada persona analizada describió su percepción del dolor que sentía o había sentido en cada parte de cuerpo. Las variaciones son evidentes y están condicionadas por la subjetividad; sin embargo, los datos están determinados por la intensidad de la sensación.

“En este estudio, armonizamos datos de dolor autoinformados a nivel individual de 6.125.459 participantes, de 902 fuentes de datos poblacionales en 118 países, para establecer trayectorias de referencia globales del dolor”, se explica en el artículo titulado “Curvas de referencia globales y regionales para el dolor a lo largo de la vida en 6.1 millones de personas en 118 países”.

Otro de los hallazgos de la investigación es que no necesariamente el dolor aumenta conforme avanza la edad, sino que los picos más altos en la intensidad se dan en la adultez madura y no en la vejez.

Cabe destacar que el dolor se identifica como un factor discapacitante, al igual que la cuestión de género (brechas entre hombres y mujeres), pues ambos impiden que las personas realicen tareas en igualdad de condiciones. Los prejuicios, la discriminación y los estigmas también son obstáculos para funcionar de manera natural y libre.

El análisis del dolor se realizó en las siguientes 11 partes del cuerpo: cabeza, cara, cuello u hombro, tórax/pecho, estómago o abdomen, espalda, codo, mano o muñeca, cadera, rodilla y pie o tobillo.

A continuación se presentan las partes del cuerpo estudiadas y las edades en las que los pacientes —tanto hombres como mujeres— sintieron más dolor:

  • Dolor de cabeza a los 34 años
  • Dolor de cara a los 45 años
  • Dolor de cuello u hombro a los 32 años
  • Dolor de tórax o pecho a los 55 años
  • Dolor de estómago o abdomen a los 23 años
  • Dolor de espalda a los 80 años
  • Dolor de codo a los 59 años
  • Dolor de mano o muñeca a los 50 años
  • Dolor de cadera a los 45 años
  • Dolor de rodilla a los 45 años
  • Dolor de pie o tobillo a los 39 años

Sin embargo, las mujeres presentan mayor dolor que los hombres en cada caso, en cada ciclo de edad, marcado cada 10 años.

La trayectoria naranja es el dolor de las mujeres, más alto que el de los hombres. Foto: Revista Nature

“En general, nuestros resultados sugieren que, si bien la probabilidad de experimentar dolor aumenta progresivamente con la edad, las formas más incapacitantes de dolor siguieron una trayectoria en forma de U invertida, alcanzando su punto máximo entre la edad adulta media y tardía antes de disminuir”, expone el estudio.

En ese sentido, el dolor en las mujeres no solo se acentúa por cuestiones de género como la carga laboral y trabajos domésticos, así como los cuidados para los y las adultas mayores, sino por cuestiones biológicas como los dolores menstruales y padecimientos como la endometriosis, según reportes de EFE sobre la investigación.

Las mujeres “suelen asumir una doble carga laboral y familiar, y ejercer más los cuidados. En general, las mujeres sufren más dolor, tienen menos tiempo para atender ese malestar y se cronifica más”, identifica el artículo.

*El autor es colaborador de El Sol de México, Periodista y comunicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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