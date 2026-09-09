Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- Cristian "N" fue detenido en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), coordinara con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) su localización y captura. El hombre contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos por los que se le imputa ocurrieron el 27 de marzo de 2024, cuando Cristian "N" habría realizado actos de naturaleza sexual contra la víctima sin su consentimiento. A partir de la denuncia correspondiente, los actos de investigación permitieron reunir los datos de prueba que sustentaron la solicitud y obtención de la orden de aprehensión.
Las investigaciones posteriores ubicaron al imputado fuera del territorio de Querétaro. Con esa información, la SSPC cumplimentó la orden de aprehensión en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, como parte de la coordinación entre ambas corporaciones bajo el esquema Sinergia.
Tras su detención, Cristian "N" fue trasladado a Querétaro y quedó bajo custodia de la PID para los procedimientos correspondientes. La Fiscalía informó que el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere. Se presume su inocencia mientras no se determine lo contrario mediante resolución judicial firme.