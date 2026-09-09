Detienen en CDMX a Cristian "N", buscado por violación en Qro

La Policía de Investigación del Delito coordinó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la detención en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Detenido con sudadera roja custodiado por agentes de la PID y SSPC frente a fondo institucional de Sinergia, Querétaro

Cristian "N" fue detenido en Ciudad de México por una orden de aprehensión relacionada con un delito de violación cometido en Querétaro. Se presume su inocencia mientras no se determine lo contrario mediante resolución judicial firme.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- Cristian "N" fue detenido en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), coordinara con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) su localización y captura. El hombre contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos por los que se le imputa ocurrieron el 27 de marzo de 2024, cuando Cristian "N" habría realizado actos de naturaleza sexual contra la víctima sin su consentimiento. A partir de la denuncia correspondiente, los actos de investigación permitieron reunir los datos de prueba que sustentaron la solicitud y obtención de la orden de aprehensión.

Las investigaciones posteriores ubicaron al imputado fuera del territorio de Querétaro. Con esa información, la SSPC cumplimentó la orden de aprehensión en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, como parte de la coordinación entre ambas corporaciones bajo el esquema Sinergia.

Tras su detención, Cristian "N" fue trasladado a Querétaro y quedó bajo custodia de la PID para los procedimientos correspondientes. La Fiscalía informó que el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere. Se presume su inocencia mientras no se determine lo contrario mediante resolución judicial firme.

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