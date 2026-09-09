IMSS Querétaro: hasta 364 días de licencia por hijos con cáncer

Luis Fernando Pérez Medina, jefe de Oficina de Subsidios y Ayudas del IMSS en Querétaro, en su oficina

El jefe de Oficina de Subsidios y Ayudas del IMSS en Querétaro, Luis Fernando Pérez Medina, explicó los alcances de la Licencia 140 Bis.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro puede otorgar hasta 364 días de licencia, repartidos en un periodo de tres años, a madres y padres trabajadores asegurados que necesiten ausentarse de su empleo para acompañar a sus hijas e hijos menores de 16 años con diagnóstico de cáncer.

La prestación, conocida como Licencia 140 Bis, justifica la ausencia laboral y ampara la relación de trabajo durante ese periodo.

El permiso puede otorgarse a ambos padres, pero de forma alternada, nunca simultánea.

Cada periodo de licencia tiene un tope de 28 días y puede solicitarse tantas veces como sea necesario durante el tratamiento del menor, sin rebasar los 364 días acumulados en tres años; estos días no tienen que ser continuos.

El subsidio equivale al 60% del último salario registrado ante el Instituto. Para acceder a él, la madre o el padre debe contar con al menos 30 semanas de cotización durante los 12 meses previos a la fecha del diagnóstico del menor; quien no cumpla ese requisito puede acceder con 52 semanas de cotización inmediatas anteriores al inicio de la licencia.

El jefe de Oficina de Subsidios y Ayudas del IMSS en Querétaro, Luis Fernando Pérez Medina, explicó que la licencia se ajusta a los periodos de tratamiento, hospitalización o cuidados médicos que requiera el menor, de acuerdo con la prescripción del médico tratante.

El IMSS en Querétaro ha emitido más de 950 licencias de este tipo desde 2019 a la fecha, a madres y padres de menores con cáncer atendidos en unidades médicas de la institución.

El trámite puede realizarse a través de la aplicación IMSS Digital o en el sitio imss.gob.mx/oncologia-pediatrica/licencia, donde las madres y padres pueden solicitar una nueva licencia, actualizar sus datos, modificar su cuenta CLABE, consultar el historial de licencias otorgadas y modificar licencias vigentes, sin necesidad de trasladarse a unidades médicas, administrativas o bancarias.

En caso de tramitarla de manera presencial, corresponde al médico especialista que atiende al menor emitir el documento correspondiente, precisó Pérez Medina.

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