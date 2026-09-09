Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro puede otorgar hasta 364 días de licencia, repartidos en un periodo de tres años, a madres y padres trabajadores asegurados que necesiten ausentarse de su empleo para acompañar a sus hijas e hijos menores de 16 años con diagnóstico de cáncer.
La prestación, conocida como Licencia 140 Bis, justifica la ausencia laboral y ampara la relación de trabajo durante ese periodo.
El permiso puede otorgarse a ambos padres, pero de forma alternada, nunca simultánea.
Cada periodo de licencia tiene un tope de 28 días y puede solicitarse tantas veces como sea necesario durante el tratamiento del menor, sin rebasar los 364 días acumulados en tres años; estos días no tienen que ser continuos.
El subsidio equivale al 60% del último salario registrado ante el Instituto. Para acceder a él, la madre o el padre debe contar con al menos 30 semanas de cotización durante los 12 meses previos a la fecha del diagnóstico del menor; quien no cumpla ese requisito puede acceder con 52 semanas de cotización inmediatas anteriores al inicio de la licencia.
El jefe de Oficina de Subsidios y Ayudas del IMSS en Querétaro, Luis Fernando Pérez Medina, explicó que la licencia se ajusta a los periodos de tratamiento, hospitalización o cuidados médicos que requiera el menor, de acuerdo con la prescripción del médico tratante.
El IMSS en Querétaro ha emitido más de 950 licencias de este tipo desde 2019 a la fecha, a madres y padres de menores con cáncer atendidos en unidades médicas de la institución.
El trámite puede realizarse a través de la aplicación IMSS Digital o en el sitio imss.gob.mx/oncologia-pediatrica/licencia, donde las madres y padres pueden solicitar una nueva licencia, actualizar sus datos, modificar su cuenta CLABE, consultar el historial de licencias otorgadas y modificar licencias vigentes, sin necesidad de trasladarse a unidades médicas, administrativas o bancarias.
En caso de tramitarla de manera presencial, corresponde al médico especialista que atiende al menor emitir el documento correspondiente, precisó Pérez Medina.