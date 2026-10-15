Sistema de petos electrónicos cuesta 100 mil pesos en San Juan del Río

San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- Un sistema de petos electrónicos utilizado en competencias de taekwondo puede costar alrededor de 100 mil pesos, una inversión que representa uno de los principales retos para escuelas y clubes que buscan preparar a sus alumnos para torneos de mayor nivel.

El costo fue expuesto durante la presentación del torneo Futuros Campeones, donde una de las entrenadoras explicó que este tipo de tecnología permite registrar los impactos de los competidores durante los combates.

Entre las marcas mencionadas durante la presentación se encuentran KPNP y Daedo. Para la edición de Futuros Campeones que se realizará el 17 y 18 de octubre en San Juan del Río, los organizadores señalaron que se utilizará un sistema KPNP.

La inversión en equipamiento electrónico de competencia se suma a otros gastos que enfrentan clubes y familias, entre ellos uniformes, protecciones, inscripciones, traslados y preparación de los deportistas.

El costo de los dispositivos cobra relevancia para escuelas que buscan acostumbrar a sus alumnos al mismo tipo de tecnología que pueden encontrar posteriormente en competencias estatales o nacionales.

Durante la presentación también se abordó el acceso al taekwondo para niñas, niños y jóvenes cuyas familias tienen recursos limitados. Los participantes señalaron que las escuelas municipales pueden convertirse en una alternativa para acercar la disciplina a más sectores de la población.

Los entrenadores destacaron además que la continuidad de un atleta no depende únicamente del trabajo realizado dentro del área de entrenamiento.

La participación de las familias, las escuelas deportivas y las instituciones públicas forma parte del acompañamiento necesario para mantener la preparación de los nuevos competidores.

La práctica puede comenzar desde edades tempranas. De acuerdo con lo explicado durante la conferencia, algunos alumnos inician desde los cuatro años y posteriormente son agrupados para competir considerando edad, grado de cinta y nivel de experiencia.

El torneo Futuros Campeones se desarrollará el 17 y 18 de octubre en San Juan del Río como un espacio de preparación y competencia entre clubes.

Además de los resultados deportivos, la organización busca que los participantes tengan contacto con sistemas electrónicos utilizados en combates, un componente que también muestra el nivel de inversión necesario conforme los atletas avanzan hacia competencias de mayor exigencia.