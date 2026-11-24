Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Ospital Carrera, afirmó que la agenda internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum marca un cambio significativo frente a la política exterior de Andrés Manuel López Obrador, quien, según el legislador, mantuvo a México al margen de los encuentros internacionales.
Ospital hizo estas declaraciones tras la gira de la mandataria por China. Allí participó en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, y se reunió con el presidente Xi Jinping.
Fue la primera visita de un presidente mexicano a ese país desde 2017.
Ospital, quien se integró a la bancada de MC en 2025 tras dejar el PRI, recordó que López Obrador sostenía que la mejor política exterior era la política interior.
Esa postura, dijo, se tradujo en una participación limitada: siete viajes al extranjero en seis años, de acuerdo con su cuenta. En contraste, mencionó que Sheinbaum ha visitado países como Brasil, Canadá, Guatemala, Honduras, España y China.
“Lo que sí es de destacar es que México retome el papel preponderante que tiene en América Latina ante el mundo. Que vaya la presidenta, que es la jefa de Estado y quien representa a las y los mexicanos en este tipo de encuentros internacionales, tiene mucho valor”, expresó.
Para el legislador, México debe mantener relaciones de amistad, cooperación y buena vecindad con otras naciones, y aprovechar estos foros para dialogar al más alto nivel con las principales economías del mundo.
También consideró positivo que la presidenta represente personalmente al país en los espacios donde se toman decisiones que, señaló, también afectan a la población mexicana.