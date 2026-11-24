San Juan del Río, 24 de noviembre de 2026.- Desde hace años, una vivienda de la calle Niños Héroes, en la colonia San Juan Bosco, tiene en su puerta bolsas de basura que no son suyas.
Según los vecinos, las dejan los inquilinos de unos departamentos de la zona, que sacan sus desechos a deshoras y los abandonan en la esquina, a un costado de Francisco Villa y Paseo Central.
Los vecinos se quejan de malos olores y moscas por los desechos acumulados. rotativo.com.mx
La escena, describen los denunciantes, se repite sin control: la gente pasa, avienta la bolsa y se va, sin respetar el horario en que debe sacarse la basura.
Bolsas negras, cajas y desechos sueltos terminan recargados contra la fachada y alrededor de un poste, y ocupan la banqueta hasta impedir el paso de quienes caminan por ella.
Con la basura llegan las moscas, la suciedad y el mal olor de la materia orgánica en descomposición. Quienes más lo padecen son los habitantes de esa casa, que tienen el foco de infección en su propia puerta.
Otro montón de bolsas de basura en la esquina, alrededor de un poste. rotativo.com.mx
El problema empeora cuando el camión recolector no pasa, algo que, según los vecinos, ocurre a veces. Entonces las bolsas pasan más tiempo a la intemperie, y lo que empezó como una falta de civismo, advierten, puede convertirse en un problema de salud pública para la cuadra.
Para los vecinos, la raíz está en la falta de educación cívica. A su juicio, los valores y la formación se aprenden en casa, y quien no los recibe ahí difícilmente los corrige después, porque la escuela solo complementa lo que se enseña en el hogar.
Los inconformes acusan que, aunque el punto de basura tiene años, Servicios Municipales no ha tomado ninguna medida para resolverlo. Mientras tanto, la esquina sigue recibiendo bolsas a cualquier hora.