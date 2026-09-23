San Juan del Río, 23 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río prevé regularizar en una semana las rutas de recolección de basura que se han quedado sin atender por fallas mecánicas en los camiones, un paro sindical en el segundo turno y días de asueto como el 16 de septiembre, informó su titular, Ernesto Mora Rico.
El taller mecánico trabaja a paso acelerado para rehabilitar las unidades recolectoras detenidas, que entran y salen del taller todos los días por distintos motivos. "Esperamos en una semana ya estar regularizados", dijo el funcionario.
Sobre el paro del segundo turno, Mora Rico aseguró mantener una relación respetuosa con los dos sindicatos. Ha sostenido reuniones con el dirigente sindical y con una regidora, y se alista una mesa de trabajo.
Lo que a él le corresponde revisar con el gremio, precisó, es que los trabajadores tengan unidades en buen estado, equipo de seguridad y equipo de aseo público; los temas que el sindicato trae con la Secretaría de Administración son otros.
En los últimos tres años, durante la administración del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, el promedio de basura recolectada pasó de 194 o 196 toneladas diarias a alrededor de 230, de acuerdo con el secretario. El aumento proviene de escuelas, colonias irregulares, nuevas colonias, los fraccionamientos que cada mes se entregan al municipio y la limpieza de distintos espacios.
El contrato con el concesionario no fija un límite de toneladas por confinar. El volumen se determina con una báscula regulada por el gobierno del estado.
Con tres turnos de operación, cada día quedan sin recoger entre cuatro y cinco toneladas, y en ocasiones hasta 10, según las rutas que se liberen; hay rutas de ocho toneladas.
Cuando un camión se llena antes de terminar, lo que queda pendiente son calles, no la ruta entera. Mora Rico puso como ejemplo una unidad que se llena en la cuarta etapa de un fraccionamiento y deja sin servicio de la quinta a la novena, a las que debe regresar. "No se queda toda la ruta tirada, sino que quedan algunas calles", explicó.
Los traslados de residuos hacia la autopista se han dificultado por la ida y vuelta de las unidades que hacen mas tiuempo por el tráfico que se genera por las obras, y en ese punto trabaja la dependencia para mejorar el servicio.