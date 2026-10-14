Kuri no confirma posiciones de Felifer y Dorantes en Querétaro

El gobernador explicó que las fotografías con Felipe Fernando Macías, Agustín Dorantes y Josué Guerrero surgieron porque los propios actores políticos le pidieron tomarse la imagen.

Mensaje en evento oficial del Gobierno de Querétaro; el gobernador remite al PAN las decisiones para 2027

El gobernador Mauricio Kuri González evitó confirmar si Felipe Fernando Macías y Agustín Dorantes tienen posiciones asignadas rumbo a 2027: “Ya lo dirá el partido en su momento”, respondió.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 14, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 14 de octubre de 2026.- El PAN será quien dé a conocer sus decisiones para las elecciones de 2027, y no el gobernador Mauricio Kuri González, quien evitó confirmar si Felipe Fernando Macías y Agustín Dorantes ya tienen posiciones asignadas dentro de la estrategia del partido.

Al ser cuestionado, el mandatario respondió: “Ya lo dirá el partido en su momento”.

La pregunta surgió por las fotografías que Kuri publicó con ambos y con el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero, en medio de las expectativas por la definición de las dirigencias del PAN.

Sobre esas imágenes, el gobernador precisó que se tomaron porque los propios actores políticos le pidieron una fotografía y él accedió con gusto.

Kuri tampoco confirmó las versiones sobre un posible reparto de candidaturas o responsabilidades dentro del partido. Su respuesta no establece que Agustín Dorantes ni Macías tengan un lugar previsto; remite la decisión a Acción Nacional.

El gobernador reiteró que las definiciones corresponden al partido. Para saber qué responsabilidades asumirá cada perfil y cómo se organizará el PAN rumbo al proceso electoral de 2027, habrá que esperar los anuncios oficiales.

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