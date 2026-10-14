Querétaro, 14 de octubre de 2026.- El PAN será quien dé a conocer sus decisiones para las elecciones de 2027, y no el gobernador Mauricio Kuri González, quien evitó confirmar si Felipe Fernando Macías y Agustín Dorantes ya tienen posiciones asignadas dentro de la estrategia del partido.

Al ser cuestionado, el mandatario respondió: “Ya lo dirá el partido en su momento”.

La pregunta surgió por las fotografías que Kuri publicó con ambos y con el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero, en medio de las expectativas por la definición de las dirigencias del PAN.

Sobre esas imágenes, el gobernador precisó que se tomaron porque los propios actores políticos le pidieron una fotografía y él accedió con gusto.

Kuri tampoco confirmó las versiones sobre un posible reparto de candidaturas o responsabilidades dentro del partido. Su respuesta no establece que Agustín Dorantes ni Macías tengan un lugar previsto; remite la decisión a Acción Nacional.

El gobernador reiteró que las definiciones corresponden al partido. Para saber qué responsabilidades asumirá cada perfil y cómo se organizará el PAN rumbo al proceso electoral de 2027, habrá que esperar los anuncios oficiales.