Querétaro, 20 de marzo de 2026. — Cientos de televisores, celulares, computadoras y electrodomésticos que acumulan polvo en closets y bodegas tienen este sábado una salida responsable.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro realizará su primera megajornada de recolección de residuos electrónicos del año en el Parque Venustiano Carranza —conocido popularmente como Parque del Hoyo— de 9:00 a 15:00 horas, con el objetivo de evitar que estos desechos, cargados de metales pesados, terminen mezclados con la basura doméstica o abandonados en la vía pública.

La coordinadora de Evaluación y Análisis de la dependencia, Andrea Cota, confirmó que se recibirá cualquier aparato eléctrico o electrónico que haya llegado al final de su vida útil: línea blanca, equipos de cómputo, teléfonos móviles, cables, audífonos y televisores.

Como incentivo para la participación, se distribuirán entre 500 y 600 plantas del vivero municipal entre quienes acudan al evento.

El año pasado, cinco jornadas similares permitieron recolectar entre 50 y 60 toneladas de residuos electrónicos en el municipio. Para 2026 se proyectan entre cinco y seis eventos de este tipo, con la intención de igualar o superar esa cifra.

La operación no representa un gasto para el erario: las empresas recicladoras absorben los costos al aprovechar los materiales en procesos de economía circular, y al tratarse de compañías locales se reduce también la huella de carbono del traslado.





El Parque Venustiano Carranza, conocido como Parque del Hoyo, será el punto de acopio este sábado de 9:00 a 15:00 horas.

Metales pesados que contaminan suelo y agua en Querétaro

El manejo inadecuado de los desechos electrónicos representa un riesgo ambiental concreto. Estos residuos contienen plomo, mercurio, cadmio y otros compuestos que, al depositarse en rellenos sanitarios convencionales, pueden filtrarse al subsuelo y contaminar mantos freáticos.

"Este tipo de residuos no deben mezclarse con la basura doméstica, porque contienen metales pesados que pueden ser altamente contaminantes e incluso tóxicos", advirtió Cota.

¿Dónde llevar los electrónicos en desuso si no puedo ir este sábado?

Quienes no puedan asistir a la jornada del Parque del Hoyo tienen dos alternativas de acopio permanente: el Centro Cívico y la calle José María Arteaga, en el Centro Histórico de la ciudad.

También es posible solicitar la recolección a domicilio marcando al número 070. La dependencia no precisó el próximo calendario de megajornadas, aunque adelantó que habrá entre cuatro y cinco eventos más a lo largo del año.