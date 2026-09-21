Huimilpan, 21 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) instalará un muelle de 30 metros de largo, seis metros de frente y cuatro metros de pasamanos y rampa en la presa San Pedro, en Huimilpan, informó el titular de la dependencia, Marco Antonio Del Prete Tercero.
La estructura busca dar seguridad y accesibilidad a quienes practiquen pesca deportiva en el embalse.
El anuncio se dio después de que, en abril pasado, autoridades de Protección Civil advirtieran que la presa San Pedro no contaba con infraestructura ni condiciones para operar como zona de esparcimiento acuático, ante el riesgo de ahogamiento durante la temporada vacacional.
“Este nuevo muelle será para las personas que se dediquen a la pesca deportiva, pero también para impulsar el turismo en esta zona y que se puedan aprovechar estos espacios naturales”, dijo Del Prete Tercero.
El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, destacó que la obra fortalecerá el turismo y la economía de las familias del municipio, al generar un espacio para actividades recreativas y productivas y contribuir al aprovechamiento responsable de los atractivos naturales de la demarcación.
El municipio cerró su Semana Santa con cerca de 14 mil visitantes, la cifra más alta registrada hasta ahora, como parte de su estrategia de promoción turística.
Del Prete Tercero añadió que, desde el gobierno del estado, se trabaja para que los queretanos tengan calidad de vida, y que la SEDESU apoya a comerciantes y migrantes para fortalecer sus capacidades productivas.