Instalarán muelle en presa San Pedro de Huimilpan

El muelle tendrá 30 metros de largo, seis de frente y rampa de acceso para pesca deportiva y turismo.

Autoridades y representantes de pescadores durante el anuncio del muelle de la presa San Pedro, en Huimilpan.

El muelle contará con 30 metros de largo, seis de frente y rampa de acceso, informó la SEDESU.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Huimilpan, 21 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) instalará un muelle de 30 metros de largo, seis metros de frente y cuatro metros de pasamanos y rampa en la presa San Pedro, en Huimilpan, informó el titular de la dependencia, Marco Antonio Del Prete Tercero.

La estructura busca dar seguridad y accesibilidad a quienes practiquen pesca deportiva en el embalse.

El anuncio se dio después de que, en abril pasado, autoridades de Protección Civil advirtieran que la presa San Pedro no contaba con infraestructura ni condiciones para operar como zona de esparcimiento acuático, ante el riesgo de ahogamiento durante la temporada vacacional.

“Este nuevo muelle será para las personas que se dediquen a la pesca deportiva, pero también para impulsar el turismo en esta zona y que se puedan aprovechar estos espacios naturales”, dijo Del Prete Tercero.

El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, destacó que la obra fortalecerá el turismo y la economía de las familias del municipio, al generar un espacio para actividades recreativas y productivas y contribuir al aprovechamiento responsable de los atractivos naturales de la demarcación.

El municipio cerró su Semana Santa con cerca de 14 mil visitantes, la cifra más alta registrada hasta ahora, como parte de su estrategia de promoción turística.

Del Prete Tercero añadió que, desde el gobierno del estado, se trabaja para que los queretanos tengan calidad de vida, y que la SEDESU apoya a comerciantes y migrantes para fortalecer sus capacidades productivas.

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