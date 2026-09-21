Liberan a tres personas y detienen a siete en Puerto Peñasco, Sonora

Autoridades federales y estatales aseguraron más de 40 armas largas, tres ametralladoras y casi 4 mil cartuchos en dos cateos.

Seis hombres detenidos por privación ilegal de la libertad en Puerto Peñasco, Sonora, con identidad resguardada

Siete personas fueron detenidas, una de ellas menor de edad, tras un operativo que liberó a tres víctimas de privación de la libertad en Puerto Peñasco, Sonora. Los detenidos son investigados por su probable participación en los hechos y se presumen inocentes mientras no exista una sentencia firme en su contra.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Puerto Peñasco, Sonora, 21 de septiembre de 2026.- Un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, liberó a tres personas que se encontraban privadas de la libertad y detuvo a siete, una de ellas menor de edad, de acuerdo con un comunicado conjunto de las autoridades federales y estatales.

Trabajos de investigación de la FGJE Sonora, con información del Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC, permitieron ubicar un inmueble en Puerto Peñasco relacionado con la privación de la libertad de trabajadores independientes de minería.

Durante el despliegue operativo, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego por civiles armados que viajaban en vehículos. Las autoridades repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos. Tres agentes de la AMIC resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, donde recibieron atención médica; el comunicado señala que los tres se encuentran fuera de peligro.

Una vez controlada la situación, se detuvo a siete personas y se liberó a tres que permanecían privadas de la libertad. También se aseguraron cinco vehículos en el sitio.

En un cateo posterior a un domicilio derivado de la investigación, las autoridades aseguraron más de 40 armas largas, cinco armas cortas, tres ametralladoras de diferentes calibres —entre ellas dos Minimi y una Browning M2 calibre .50, de acuerdo con la publicación del secretario Omar García Harfuch—, artefactos explosivos improvisados, cerca de 4 mil cartuchos, chalecos balísticos, equipo táctico, envoltorios con heroína y vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos.

En un segundo cateo se aseguraron dosis de metanfetamina, tres vehículos de alta gama —dos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos—, cargadores abastecidos y diversos documentos.

Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que integrará la carpeta de investigación. Los inmuebles quedaron bajo resguardo ministerial.

Las tres personas liberadas recibieron atención médica, auxilio y orientación por parte de las autoridades, según el comunicado.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, participó en la coordinación del operativo, de acuerdo con el agradecimiento expresado por la SSPC.

seguridad criminalidad sonora gobierno

Reciente

Automóvil gris incrustado bajo la caja de un tráiler en la autopista México-Querétaro, San Juan del Río
San Juan del Río

Automóvil se incrusta bajo tráiler en autopista México-Querétaro

El siniestro generó fuerte tráfico en dirección a la capital del estado mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar para auxiliar a los ocupantes.

Luis Nava saluda a un líder social durante encuentro con ciudadanos de Huimilpan, Querétaro.
Huimilpan

Luis Nava se reúne con liderazgos sociales de Huimilpan

Ejidatarios, delegados y vecinos de la demarcación participaron en un encuentro que privilegió la escucha directa y el diálogo comunitario.

Personal municipal atiende a una ciudadana en mesa de atención instalada en Laguna de Lourdes, San Juan del Río.
San Juan del Río

San Juan del Río pinta reductores y atiende Laguna de Lourdes

Dependencias municipales atendieron más de 60 solicitudes en mesas de trabajo instaladas en la comunidad.

Paul Ospital Carrera, diputado de Movimiento Ciudadano impulsor de la reforma de custodia de mascotas en Querétaro, junto a su perrita
Legislatura

Comisión de Querétaro aprueba custodia de mascotas en divorcios

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia avaló la reforma al artículo 252 del Código Civil del Estado, impulsada por el diputado Paul Ospital.