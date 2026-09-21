Puerto Peñasco, Sonora, 21 de septiembre de 2026.- Un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, liberó a tres personas que se encontraban privadas de la libertad y detuvo a siete, una de ellas menor de edad, de acuerdo con un comunicado conjunto de las autoridades federales y estatales.
Trabajos de investigación de la FGJE Sonora, con información del Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC, permitieron ubicar un inmueble en Puerto Peñasco relacionado con la privación de la libertad de trabajadores independientes de minería.
Durante el despliegue operativo, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego por civiles armados que viajaban en vehículos. Las autoridades repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos. Tres agentes de la AMIC resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, donde recibieron atención médica; el comunicado señala que los tres se encuentran fuera de peligro.
Una vez controlada la situación, se detuvo a siete personas y se liberó a tres que permanecían privadas de la libertad. También se aseguraron cinco vehículos en el sitio.
En un cateo posterior a un domicilio derivado de la investigación, las autoridades aseguraron más de 40 armas largas, cinco armas cortas, tres ametralladoras de diferentes calibres —entre ellas dos Minimi y una Browning M2 calibre .50, de acuerdo con la publicación del secretario Omar García Harfuch—, artefactos explosivos improvisados, cerca de 4 mil cartuchos, chalecos balísticos, equipo táctico, envoltorios con heroína y vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos.
En un segundo cateo se aseguraron dosis de metanfetamina, tres vehículos de alta gama —dos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos—, cargadores abastecidos y diversos documentos.
Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que integrará la carpeta de investigación. Los inmuebles quedaron bajo resguardo ministerial.
Las tres personas liberadas recibieron atención médica, auxilio y orientación por parte de las autoridades, según el comunicado.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, participó en la coordinación del operativo, de acuerdo con el agradecimiento expresado por la SSPC.