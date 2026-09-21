San Juan del Río, 21 de septiembre de 2026.- La Puerta Mirador, en alianza con Trail Festival MX, confirmó en rueda de prensa la segunda edición de La Puerta Trail Race, que se correrá el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre en la comunidad de Sabino Chico, al sur del municipio, con categorías para niños, adultos mayores y una carrera con perros.

La inscripción cuesta 600 pesos, pero baja a 300 por persona con la promoción 2x1 que Trail Festival MX ofrece esta semana exclusivamente para San Juan del Río. El paquete incluye número, playera y medalla.

El sábado 26, desde las dos de la tarde, La Puerta Mirador recibirá a los corredores para la entrega de kits, con música y comida en el lugar. Parte de los participantes se quedará a acampar esa misma noche en una convivencia que los organizadores llaman "velada de pizza y vino", antes de correr la mañana siguiente.

"No se necesita más preparación física que ganas de ponerse unos tenis, porque se puede correr, se puede caminar o se puede trotar. No es una competencia, es un convivio familiar en modalidad de carrera", explicó Adán Valencia, organizador de Trail Festival MX.

El recorrido conecta Sabino Chico con la comunidad de Buena Vista. Los niños hasta seis años y quienes prefieran caminar corren 1.5 kilómetros dentro del rancho; la categoría de senderismo para adultos mayores y la Canicop, exclusiva para perros, cubren cinco kilómetros entre La Puerta Mirador y la presa de Sabino; y quienes busquen mayor reto pueden completar los 10 kilómetros que rodean las parcelas de la zona.

"Vamos a invitar a toda la familia, es decir, desde el perro, desde el niño, desde el papá y hasta el abuelito", dijo Valencia.

Los patrocinadores ofrecen hasta 2,500 pesos en artículos deportivos al primer lugar general. En la Canicop, los organizadores destinan más de 30 mil pesos en premios para los participantes con mascota, de los cuales 10 mil pesos son en producto para la ganadora o el ganador de esa categoría, aportados por una empresa local.

La primera edición reunió a cerca de 150 corredores, de acuerdo con los organizadores. Para esta segunda edición la meta es llegar a 200 familias inscritas, lo que equivaldría a entre 300 y 500 personas a lo largo del fin de semana.

El estacionamiento dentro de La Puerta Mirador es gratuito, con capacidad para 100 vehículos, y los organizadores confirmaron servicio de ambulancia durante el evento.

Los organizadores ofrecieron, además, pases dobles al Festival del Café —programado la tarde del domingo 27 de septiembre— para los primeros cinco asistentes que compartan la rueda de prensa en sus redes sociales.

El evento forma parte de la estrategia con la que el municipio busca atraer visitantes del Estado de México, la Ciudad de México e Hidalgo hacia las comunidades del sur de San Juan del Río, entre ellas Ojo de Agua, Sabino Chico y Buena Vista. La inscripción puede realizarse en Carrerasmexico.com, en las redes de Trail Festival MX o por WhatsApp al 442-129-4938.