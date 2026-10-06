Capacitan a médicos de Querétaro en detección de cáncer infantil

El curso de la SESA y AMANC abordó leucemias, linfomas, tumores del sistema nervioso central y vacunación en pacientes oncológicos.

Ponente con micrófono junto a una diapositiva con un frotis de sangre en el curso de actualización sobre cáncer infantil

La interpretación correcta de la biometría hemática como herramienta para detectar leucemias fue otro de los temas del curso de la SESA y AMANC.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Personal médico de los Centros de Salud de las cuatro Jurisdicciones sanitarias del estado recibió un curso para reconocer a tiempo los signos de sospecha de cáncer en niñas, niños y adolescentes.

La Secretaría de Salud (SESA) lo llevó a cabo junto con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), con el título “Actualización del Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia”.

De acuerdo con la SESA, la capacitación busca mejorar la calidad de la atención en los servicios de salud y fortalecer la capacidad del personal médico para identificar signos y síntomas de sospecha, de modo que las niñas, niños y adolescentes que requieran estudios especializados puedan ser referidos de manera oportuna.

El temario cubrió las generalidades del cáncer infantil, la interpretación correcta de la biometría hemática para detectar leucemias y la detección y manejo de linfomas en pacientes pediátricos. También abordó los principales tumores del sistema nervioso central y los casos especiales de vacunación en pacientes oncológicos.

El Departamento de Infancia y Adolescencia de la SESA coordinó la capacitación.

La dependencia enlista como principales signos y síntomas de sospecha la fiebre sin causa aparente, el crecimiento anormal del abdomen, el cansancio o sueño frecuente, la palidez, el sangrado por encías o nariz y los moretones repentinos sin causa aparente.

A ellos suma el dolor de cabeza frecuente, en particular el que despierta a la niña o al niño durante la noche.

Otros síntomas a considerar son la pérdida del equilibrio o los mareos recurrentes, los cambios inesperados en el comportamiento, una luz blanca en el ojo, el dolor persistente de huesos y articulaciones, las bolitas o ganglios en cuello, axilas o ingle y la pérdida de peso evidente y no intencionada.

Uno o varios de estos signos no significan necesariamente que se trate de cáncer, precisó la SESA. Lo indicado es no ignorarlos y acudir a valoración médica para determinar la causa y, de ser necesario, iniciar de forma oportuna el proceso de diagnóstico.

La Secretaría hizo un llamado a madres, padres y tutores para que mantengan vigilancia permanente de la salud de niñas, niños y adolescentes y acudan a los Centros de Salud ante cualquier signo de alarma.

Según la dependencia, la detección oportuna puede marcar una diferencia en el tratamiento y la recuperación de pacientes.

salud sesa cancer infancia

Reciente

Unidad TUQ TUQ de la ruta CH2 del Eqrobus, transporte eléctrico gratuito del Centro Histórico de Querétaro
Querétaro

Eqrobus del Centro Histórico exige tarjeta Qrobus desde octubre

El transporte eléctrico gratuito suma más de 35 mil 600 ascensos desde el 11 de septiembre y opera con 10 unidades TUQ TUQ

Dos personas con chalecos de Corregidora conversan con otras dos en el taller para cuidadores de personas con discapacidad
Corregidora

Corregidora capacita a cuidadores de personas con discapacidad

Son 12 sesiones, del 28 de septiembre al 23 de octubre, con psicomotricidad gruesa, activación física y baile.

Senador Agustín Dorantes habla con reporteros sobre la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro
Querétaro

Dorantes responde a Sheinbaum: primera piedra no violó la ley

El senador aclaró que fue un acto protocolario y que la operación del centro aún no comienza; Sheinbaum indicó que no hay permisos.

Unidad de Qrobús de noche con otras unidades al fondo; AMEQ mantiene antidoping a choferes en Querétaro
Querétaro

Tras 64 bajas de choferes, AMEQ mantiene antidoping en Qrobús

Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, 64 choferes fueron dados de baja por responsabilidad en accidentes, manejo imprudente, agresión o falta de respeto.