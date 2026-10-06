Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Personal médico de los Centros de Salud de las cuatro Jurisdicciones sanitarias del estado recibió un curso para reconocer a tiempo los signos de sospecha de cáncer en niñas, niños y adolescentes.
La Secretaría de Salud (SESA) lo llevó a cabo junto con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), con el título “Actualización del Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia”.
De acuerdo con la SESA, la capacitación busca mejorar la calidad de la atención en los servicios de salud y fortalecer la capacidad del personal médico para identificar signos y síntomas de sospecha, de modo que las niñas, niños y adolescentes que requieran estudios especializados puedan ser referidos de manera oportuna.
El temario cubrió las generalidades del cáncer infantil, la interpretación correcta de la biometría hemática para detectar leucemias y la detección y manejo de linfomas en pacientes pediátricos. También abordó los principales tumores del sistema nervioso central y los casos especiales de vacunación en pacientes oncológicos.
El Departamento de Infancia y Adolescencia de la SESA coordinó la capacitación.
La dependencia enlista como principales signos y síntomas de sospecha la fiebre sin causa aparente, el crecimiento anormal del abdomen, el cansancio o sueño frecuente, la palidez, el sangrado por encías o nariz y los moretones repentinos sin causa aparente.
A ellos suma el dolor de cabeza frecuente, en particular el que despierta a la niña o al niño durante la noche.
Otros síntomas a considerar son la pérdida del equilibrio o los mareos recurrentes, los cambios inesperados en el comportamiento, una luz blanca en el ojo, el dolor persistente de huesos y articulaciones, las bolitas o ganglios en cuello, axilas o ingle y la pérdida de peso evidente y no intencionada.
Uno o varios de estos signos no significan necesariamente que se trate de cáncer, precisó la SESA. Lo indicado es no ignorarlos y acudir a valoración médica para determinar la causa y, de ser necesario, iniciar de forma oportuna el proceso de diagnóstico.
La Secretaría hizo un llamado a madres, padres y tutores para que mantengan vigilancia permanente de la salud de niñas, niños y adolescentes y acudan a los Centros de Salud ante cualquier signo de alarma.
Según la dependencia, la detección oportuna puede marcar una diferencia en el tratamiento y la recuperación de pacientes.