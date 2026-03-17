Querétaro, 17 de marzo de 2026. —El tratamiento para el 100% de los menores diagnosticados con cáncer está garantizado en Querétaro, aseguró la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. Actualmente 144 niños se encuentran en tratamiento activo, 237 están en fase de vigilancia tras completar sus ciclos terapéuticos y 115 han sido dados de alta desde que el programa opera en el estado.
La funcionaria precisó que el gobernador instruyó a la Secretaría de Salud y al equipo de finanzas para que el abasto de medicamentos e insumos para tratamiento de cáncer infantil en Querétaro se mantenga sin interrupciones, priorizando especialmente la atención a menores.
En materia de VIH, Querétaro se ubica entre los tres primeros estados del país donde los pacientes alcanzan niveles de carga viral indetectable, con un 93% del total en tratamiento.
El 7% restante corresponde a personas que migran o que no logran mantener un apego continuo al tratamiento. Durante 2025 se detectaron 237 casos nuevos, con un acumulado de 1,901 personas en tratamiento activo de VIH desde el inicio del programa estatal.
¿Cuántos casos de transmisión vertical de VIH hay en Querétaro?
Pérez Rendón destacó como un logro sustantivo que el estado mantiene cero casos de transmisión vertical —de madre a hijo— gracias a la detección oportuna durante el embarazo, que permite iniciar tratamiento y evitar que el recién nacido se infecte. El equipo médico a cargo del programa fue reconocido por su alto nivel de compromiso y seguimiento de los pacientes.