Querétaro garantiza tratamiento al 100% de menores con cáncer; VIH logra 93% indetectable

El estado registra cero casos de transmisión vertical de VIH y 237 nuevos diagnósticos durante el año.

Atención médica a menores con cáncer en hospital de Querétaro donde se garantiza tratamiento al 100 por ciento

Martina Pérez Rendón informó que 144 menores con cáncer reciben tratamiento garantizado en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de marzo de 2026. —El tratamiento para el 100% de los menores diagnosticados con cáncer está garantizado en Querétaro, aseguró la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. Actualmente 144 niños se encuentran en tratamiento activo, 237 están en fase de vigilancia tras completar sus ciclos terapéuticos y 115 han sido dados de alta desde que el programa opera en el estado.

La funcionaria precisó que el gobernador instruyó a la Secretaría de Salud y al equipo de finanzas para que el abasto de medicamentos e insumos para tratamiento de cáncer infantil en Querétaro se mantenga sin interrupciones, priorizando especialmente la atención a menores.

En materia de VIH, Querétaro se ubica entre los tres primeros estados del país donde los pacientes alcanzan niveles de carga viral indetectable, con un 93% del total en tratamiento.

El 7% restante corresponde a personas que migran o que no logran mantener un apego continuo al tratamiento. Durante 2025 se detectaron 237 casos nuevos, con un acumulado de 1,901 personas en tratamiento activo de VIH desde el inicio del programa estatal.

¿Cuántos casos de transmisión vertical de VIH hay en Querétaro?

Pérez Rendón destacó como un logro sustantivo que el estado mantiene cero casos de transmisión vertical —de madre a hijo— gracias a la detección oportuna durante el embarazo, que permite iniciar tratamiento y evitar que el recién nacido se infecte. El equipo médico a cargo del programa fue reconocido por su alto nivel de compromiso y seguimiento de los pacientes.

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