San Juan del Río, 6 de octubre de 2026.- Las lluvias constantes dejaron encharcadas las calles donde el Gobierno del Estado ejecuta la obra vial a través de Proyectos Regionales, que encabeza Tania Ruiz Castro, y la aplicación de asfalto quedó detenida.
El retraso se siente en el centro de la ciudad. En los cruces de Boulevard Hidalgo y Alfonso Patiño, el personal de movilidad tiene que hacer maniobras, y el embotellamiento se agravó.
La maquinaria pesada sigue levantando la carpeta asfáltica para sustituirla por asfalto nuevo, una aplicación que los encharcamientos impiden por ahora. rotativo.com.mx
La maquinaria pesada no ha parado. Sigue levantando la carpeta asfáltica para retirar el material de la cinta de rodamiento y sustituirlo por asfalto nuevo, una aplicación que los encharcamientos impiden por ahora.
La obra corresponde al plan vial anunciado con 20 millones de pesos para mejorar las vialidades de San Juan del Río.
En los cruces de Boulevard Hidalgo y Alfonso Patiño, el embotellamiento se agravó y el personal de movilidad tiene que hacer maniobras. rotativo.com.mx
El 14 de septiembre, el entonces secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Bernardo Nava Guerrero, informó que los trabajos comenzarían la semana siguiente e incluirían 73 mil metros cuadrados de reencarpetado en las calles Luis Romero Soto e Hidalgo y en las avenidas Universidad y México, con una duración de tres meses.