Se aguachina la obra vial de Tania Ruiz en San Juan del Río

El asfalto no puede aplicarse por los encharcamientos, la maquinaria sigue levantando la carpeta y el tráfico se complica en Boulevard Hidalgo.

Calle encharcada de San Juan del Río donde la lluvia detuvo la aplicación de asfalto en la obra vial estatal

Los encharcamientos en las calles impiden aplicar el asfalto nuevo en la obra vial de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de octubre de 2026.- Las lluvias constantes dejaron encharcadas las calles donde el Gobierno del Estado ejecuta la obra vial a través de Proyectos Regionales, que encabeza Tania Ruiz Castro, y la aplicación de asfalto quedó detenida.

El retraso se siente en el centro de la ciudad. En los cruces de Boulevard Hidalgo y Alfonso Patiño, el personal de movilidad tiene que hacer maniobras, y el embotellamiento se agravó.

Maquinaria pesada levanta la carpeta asf\u00e1ltica en la obra vial estatal de San Juan del R\u00edo La maquinaria pesada sigue levantando la carpeta asfáltica para sustituirla por asfalto nuevo, una aplicación que los encharcamientos impiden por ahora. rotativo.com.mx

La maquinaria pesada no ha parado. Sigue levantando la carpeta asfáltica para retirar el material de la cinta de rodamiento y sustituirlo por asfalto nuevo, una aplicación que los encharcamientos impiden por ahora.

La obra corresponde al plan vial anunciado con 20 millones de pesos para mejorar las vialidades de San Juan del Río.

Personal de movilidad hace maniobras en el cruce de Boulevard Hidalgo y Alfonso Pati\u00f1o, en San Juan del R\u00edo En los cruces de Boulevard Hidalgo y Alfonso Patiño, el embotellamiento se agravó y el personal de movilidad tiene que hacer maniobras. rotativo.com.mx

El 14 de septiembre, el entonces secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Bernardo Nava Guerrero, informó que los trabajos comenzarían la semana siguiente e incluirían 73 mil metros cuadrados de reencarpetado en las calles Luis Romero Soto e Hidalgo y en las avenidas Universidad y México, con una duración de tres meses.

infraestructura gobierno lluvias movilidad

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