San Juan del Río, 28 de septiembre de 2026.- Los trabajos de reencarpetamiento y bacheo que realiza el Gobierno del Estado modificarán la circulación en Boulevard Hidalgo y en Luis Romero Soto de 09:00 a 18:00 horas, de acuerdo con el aviso vial.
En Boulevard Hidalgo, en sentido norte-sur, la circulación se reduce a un carril.
En Luis Romero Soto, entre avenida de la Cruz y Boulevard Hidalgo, el cuerpo sur permanecerá cerrado y los vehículos circularán en ambos sentidos por el cuerpo norte.
De Boulevard Hidalgo hacia la Panamericana, sobre Luis Romero Soto, solo se podrá circular hacia el oriente.
El aviso recomienda tomar precauciones y considerar rutas alternas.