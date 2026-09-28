Bacheo cierra cuerpo de Luis Romero Soto y reduce Blvd. Hidalgo

Entre avenida de la Cruz y Boulevard Hidalgo solo se circula por el cuerpo norte, en ambos sentidos, de 09:00 a 18:00 horas.

Trabajos de reencarpetamiento y bacheo en Luis Romero Soto, San Juan del Río

De bulevar Hidalgo hacia la Panamericana, Luis Romero Soto circula únicamente hacia el oriente mientras el Gobierno del Estado realiza los trabajos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de septiembre de 2026.- Los trabajos de reencarpetamiento y bacheo que realiza el Gobierno del Estado modificarán la circulación en Boulevard Hidalgo y en Luis Romero Soto de 09:00 a 18:00 horas, de acuerdo con el aviso vial.

En Boulevard Hidalgo, en sentido norte-sur, la circulación se reduce a un carril.

En Luis Romero Soto, entre avenida de la Cruz y Boulevard Hidalgo, el cuerpo sur permanecerá cerrado y los vehículos circularán en ambos sentidos por el cuerpo norte.

De Boulevard Hidalgo hacia la Panamericana, sobre Luis Romero Soto, solo se podrá circular hacia el oriente.

El aviso recomienda tomar precauciones y considerar rutas alternas.

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