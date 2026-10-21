IMSS eleva a 8% el aumento a sus trabajadores en México

El incremento se compone de 4% al salario tabular y 4% a la ayuda para renta de casa-habitación, tras concluir el diálogo con el sindicato.

Grupo de personas posa de pie detrás de una mesa de juntas, imagen sobre el aumento salarial a trabajadores del IMSS

El diálogo entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social concluyó la noche del 20 de octubre y derivó en el aumento de 8%.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 21, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó un incremento adicional para sus trabajadores que lleva el aumento de 6.8% a 8%, compuesto por 4% al salario tabular y 4% a la ayuda para pago de renta de casa-habitación, informó el director general del instituto, Zoé Robledo, en un mensaje a medios.

El Consejo Técnico sesionó en la mañana, después de que la noche del 20 de octubre concluyera el diálogo entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

“Este incremento escucha a los trabajadores”, afirmó Robledo. En la consulta convocada por el Sindicato, explicó, los trabajadores del IMSS expresaron que la propuesta anterior no era suficiente, y el instituto la mejoró.

El director general calificó como pieza clave el acompañamiento permanente de la Secretaría del Trabajo en el proceso.

Según el IMSS, el 4% al salario tabular está por encima de la inflación, lo que significa una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores. Robledo precisó que en 14 años es la segunda vez que el salario tabular alcanza 4%; la anterior fue en 2023.

El director general describió la propuesta como consistente con la política salarial de los últimos siete años y señaló que solamente en tres ocasiones en 23 años el incremento global ha alcanzado 8%.

Robledo sostuvo que el aumento es financieramente viable y que resulta de un esfuerzo del instituto, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de eficiencias y economías: un ejercicio de austeridad republicana en el gasto que, afirmó, no afecta la atención médica.

Entre las fuentes de recursos que enumeró están mejores condiciones en los procesos de compra y contratación, con el acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; la digitalización de procesos; mejores rendimientos financieros; y mayores ingresos por el empleo formal, que en septiembre alcanzó 22.9 millones de trabajadores asegurados al IMSS.

Junto con el aumento, el instituto prepara por instrucciones de la presidenta un Plan Integral de Compromisos: con los trabajadores, para los derechohabientes.

Robledo informó que se presentará al Consejo Técnico en la semana del 21 de octubre y que nace de la escucha piso por piso en los hospitales del IMSS, con plazos y responsables.

Para el personal, el plan contempla la basificación de 10,939 trabajadores, entre los que se encuentran quienes fueron contratados durante el COVID, principalmente enfermeras, médicos, camilleros, personal de higiene y limpieza, laboratoristas y técnicos de RX, entre otros.

De acuerdo con Robledo, permitiría fortalecer los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, consulta y farmacia.

En medicamentos e insumos, el plan prevé la atención de pedidos emergentes desde los hospitales, la digitalización de la receta colectiva, una plataforma para que cada trabajador reporte de forma individual los faltantes y la modernización de farmacias y almacenes.

El equipo médico incluye una dotación adicional de baumanómetros, termómetros, oxímetros, laringoscopios y bombas de infusión en cada servicio, además de una compra para reforzar el equipo de soporte vital.

En las instalaciones, el IMSS planea dar mantenimiento a baños, aire acondicionado, tomas de oxígeno y gases medicinales, comedores y vestidores, y surtir refacciones para equipos electromecánicos.

La reposición alcanzaría el mobiliario médico: carros de curación, mesas Pasteur y puente, sillas de ruedas y sillas para baño. También el de los trabajadores: sillas, escritorios, lockers y bancas para vestidores y salas de espera.

Para los derechohabientes, la vigencia de la receta pasaría de 72 horas a 30 días, con una plataforma de reporte y solución en recetacompleta.gob.mx y en el teléfono 800-953-22-18.

El plan propone 31,700 cirugías adicionales en turnos nocturnos y de fin de semana, en los procedimientos con mayor espera: cataratas, prótesis de rodilla y cadera, vesícula, hernias y matriz, entre otros. Las agendas de citas no cerrarían por fin de año.

En urgencias, el programa de fortalecimiento incluye camillas, sillones de observación, monitores de signos vitales y carros rojos; mejoras en los procesos de ingreso y valoración de los pacientes; y un sistema que informe a los familiares, en tiempo real, sobre el estado de salud de cada paciente.

Los compromisos incluyen también información oportuna y directa al paciente y a sus familiares, y las Técnicas de Atención y Orientación al Derechohabiente, con recorridos por los servicios y acompañamiento de pacientes y familiares.

La escucha piso por piso, dijo Robledo, mostró que “lo grande no puede descuidar lo cotidiano: un baumanómetro que funcione, un baño digno, un insumo a tiempo”.

Con herramientas digitales, explicó el director general, el instituto podrá registrar cada necesidad, saber en qué hospital está y darle seguimiento hasta resolverla. Una vez presentado el plan al Consejo Técnico, el IMSS dará más detalles sobre plazos, procesos y compromisos, unidad por unidad.

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