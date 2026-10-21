Inicia en Querétaro el MIMETI 4.0 con más de 100 actividades

La rectora de la UPQ, Diana Pérez Mejía, consideró necesario que las instituciones educativas preparen a sus estudiantes ante los cambios en los procesos productivos.

Cuatro asistentes de pie aplauden y una mujer saluda durante la inauguración del congreso MIMETI 4.0 en Querétaro

El MIMETI 4.0 reúne hasta el 23 de octubre a investigadores, estudiantes y representantes de la industria en más de 100 actividades.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 21, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de octubre de 2026.- La quinta edición del Congreso Internacional de Manufactura Inteligente, Mecatrónica y Elementos Tecnológicos de la Industria 4.0 (MIMETI 4.0) inició con más de 100 actividades programadas del 21 al 23 de octubre.

La inauguración fue encabezada por la rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), Diana Pérez Mejía, en un encuentro organizado por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI).

En su intervención, Pérez Mejía señaló que los avances tecnológicos cambian los procesos productivos y exigen nuevas capacidades para quienes participan en ellos.

Por eso, consideró necesario que las instituciones educativas cumplan tres tareas: preparar a sus estudiantes para adaptarse a esos cambios, lograr que comprendan las nuevas herramientas y que aporten soluciones a los problemas de su entorno.

“Cuando la educación y la industria avanzan en la misma dirección, se generan mejores oportunidades para el talento, para las empresas y para el desarrollo de nuestro estado. Este congreso acerca la investigación a nuestras y nuestros estudiantes y fortalece la colaboración con empresas y especialistas para transformar los conocimientos adquiridos en el aula en soluciones a las necesidades de la sociedad”, expresó.

Según la rectora, el congreso cumple dos funciones: acerca la investigación a las y los estudiantes y fortalece la colaboración con empresas y especialistas. El propósito es que lo aprendido en el aula se convierta en soluciones a las necesidades de la sociedad.

Las actividades reúnen a investigadores, estudiantes y representantes de la industria, y abordan manufactura inteligente, mecatrónica, inteligencia artificial y ciencia de datos.

Con ese programa, el congreso promueve el intercambio de conocimientos entre la comunidad académica y el sector productivo durante tres días.

El CIDESI, organizador del encuentro, impulsa la colaboración entre instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas, gobierno y sociedad.

A través del modelo de la pentahélice, esos cinco sectores comparten conocimientos y capacidades científicas y tecnológicas para responder a los retos de la Industria 4.0.

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