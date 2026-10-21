Querétaro, 21 de octubre de 2026.- La quinta edición del Congreso Internacional de Manufactura Inteligente, Mecatrónica y Elementos Tecnológicos de la Industria 4.0 (MIMETI 4.0) inició con más de 100 actividades programadas del 21 al 23 de octubre.
La inauguración fue encabezada por la rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), Diana Pérez Mejía, en un encuentro organizado por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI).
En su intervención, Pérez Mejía señaló que los avances tecnológicos cambian los procesos productivos y exigen nuevas capacidades para quienes participan en ellos.
Por eso, consideró necesario que las instituciones educativas cumplan tres tareas: preparar a sus estudiantes para adaptarse a esos cambios, lograr que comprendan las nuevas herramientas y que aporten soluciones a los problemas de su entorno.
“Cuando la educación y la industria avanzan en la misma dirección, se generan mejores oportunidades para el talento, para las empresas y para el desarrollo de nuestro estado. Este congreso acerca la investigación a nuestras y nuestros estudiantes y fortalece la colaboración con empresas y especialistas para transformar los conocimientos adquiridos en el aula en soluciones a las necesidades de la sociedad”, expresó.
Según la rectora, el congreso cumple dos funciones: acerca la investigación a las y los estudiantes y fortalece la colaboración con empresas y especialistas. El propósito es que lo aprendido en el aula se convierta en soluciones a las necesidades de la sociedad.
Las actividades reúnen a investigadores, estudiantes y representantes de la industria, y abordan manufactura inteligente, mecatrónica, inteligencia artificial y ciencia de datos.
Con ese programa, el congreso promueve el intercambio de conocimientos entre la comunidad académica y el sector productivo durante tres días.
El CIDESI, organizador del encuentro, impulsa la colaboración entre instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas, gobierno y sociedad.
A través del modelo de la pentahélice, esos cinco sectores comparten conocimientos y capacidades científicas y tecnológicas para responder a los retos de la Industria 4.0.