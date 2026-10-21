Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- El Gobierno de México reportó una recuperación de 48 mil 411 millones de pesos (mdp) en el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) respecto a 2025, que atribuye a las acciones contra el comercio ilícito de combustibles, según expuso la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina.

La mandataria estimó que en 2025 dejaron de pagarse alrededor de 61 mil millones de pesos por ese impuesto. Sobre lo registrado hasta septiembre de 2026, precisó: “Una parte de eso tiene la parte del subsidio que hemos estado dando, pero como registro ya son 48 mil millones de pesos adicionales a lo que se registró en el 2025”.

El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un aumento en el volumen de ventas de combustibles sujetos al IEPS de 4.4 por ciento entre 2024 y 2025, y de 13.4 por ciento de 2025 a 2026. En términos económicos, el incremento fue de 7.2 por ciento entre 2024 y 2025 y de 11.8 por ciento para 2026.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que 16 instituciones del Gobierno de México coordinan el intercambio de información y que el Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos da seguimiento a la cadena de valor, desde la importación hasta el almacenamiento.

Con ese monitoreo, dijo, en 2025 se identificaron desbalances de 8 mil 824 millones de litros, equivalentes a 61 mil 785 mdp, particularmente en la comercialización. Las empresas responsables deberán ponerse al corriente en el pago de impuestos.

En importaciones, el volumen de combustibles aumentó 10.54 por ciento: pasó de 23 mil 933 millones de litros (mdl) a 26 mil 455 mdl. Se rectificaron mil 952 mdl que pretendían internarse ilegalmente, equivalentes a 13 mil 664 mdp.

Hay 500 multas por información errónea, tardía o inexacta, y ocho agentes aduanales enfrentan procesos administrativos y legales.

La Comisión Nacional de Energía registró 61 mil 557 unidades de transporte monitoreadas con GPS y código QR, canceló 264 permisos de expendio y mantiene a 307 permisionarios en procedimiento de sanción.

El SAT cerró 2 mil 224 empresas por no tener permisos, emitió 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras, dio de baja a 180 empresas por contrabando y catalogó a 175 como factureras.

Ante la Fiscalía General de la República (FGR) se presentaron 152 casos de contrabando e incumplimiento de controles volumétricos por parte del SAT; 127 por defraudación fiscal, de la Procuraduría Fiscal de la Federación; 150 por inconsistencias en los volúmenes de despacho, de la Comisión Nacional de Energía; 10 mil 674 por robo de combustibles, de Pemex; y 11 por contrabando y falsa declaración de volúmenes de importación, de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

En los operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la FGR se detuvo a 2 mil 539 personas, se decomisaron 5 mil 572 unidades de transporte y se incautaron 173.7 millones de litros.

Sheinbaum señaló que entre los detenidos hay integrantes de grupos delictivos que “no necesariamente son de lo que conocemos como la delincuencia organizada”, desde el responsable de la importación hasta el distribuidor. También se cancelaron gasolineras y se dieron de baja números del Registro Federal de Contribuyentes.

El equipo, dijo, trabaja ahora en los permisos de comercialización, y se analizan cambios a las leyes para reducir la figura del comercializador.

Cuando el monitoreo detecta una irregularidad, añadió, procede una inspección, un procedimiento administrativo y, de corresponder, una denuncia penal. La ANAM mantiene comunicación con su contraparte en Estados Unidos para certificar que los buques lleguen a México con el mismo combustible con el que salieron.

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, informó que las ventas de la empresa crecieron 17.9 por ciento, por 160 mil 589 mdp, entre enero y septiembre de 2026.

La producción de petróleo se mantiene en 1.76 millones de barriles diarios, frente a una meta de 1.8 millones, y la de gas natural aumentó 7.5 por ciento, a 4 mil 916 millones de pies cúbicos diarios.

Según Carpio Fragoso, la refinación creció 81 por ciento respecto a 2018, de 612 mil a 1 millón 109 mil barriles diarios, por la estabilización de las refinerías, la incorporación de Olmeca y las mejoras en Tula. La producción de gasolinas, diésel y turbosina aumentó 186 por ciento, de 350 mil a 1 millón 1 mil barriles diarios. De cada 100 litros vendidos, 85 se producen hoy en refinerías de Pemex; en 2018 eran 24.

La petroquímica creció 27 por ciento respecto al año anterior y los fertilizantes 16 por ciento: 36 por ciento en urea, 9 en fosfatados y 11 en nitrógeno.

La deuda de Pemex bajó más de 20 mil millones de dólares en dos años, el nivel más bajo desde 2014, y entre 2025 y septiembre de 2026 destinó cerca de 6 mil 600 mdp a apoyos para comunidades.

Hacia 2030, la empresa plantea una inversión de 1.8 billones de pesos para sostener la producción, fortalecer la refinación e impulsar la petroquímica.