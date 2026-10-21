Muere hombre en accidente de moto en 5 de Febrero, Querétaro

.Paramédicos del CRUM y Protección Civil municipal le aplicaron maniobras de RCP; la SSPMQ permaneció en el sitio para realizar las diligencias correspondientes

Ambulancias, policías municipales y paramédicos en los carriles centrales de Avenida 5 de Febrero, Querétaro, tras un accidente de motocicleta
  • Elementos de la SSPMQ permanecieron en Avenida 5 de Febrero para las diligencias; la atención del accidente redujo los carriles centrales a la altura de San Pablo III.
Protección Civil del Municipio de Querétaro
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 21, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de octubre de 2026.- Un hombre murió tras un accidente de motocicleta sobre Avenida 5 de Febrero, en la capital queretana, luego de que paramédicos y personal de Protección Civil intentaran reanimarlo en el lugar, informó la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro.

El reporte ingresó a través de la línea de emergencias 9-1-1. A partir de esa llamada, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y de Protección Civil municipal acudió al punto del percance, donde se encontraba el hombre involucrado.

Los cuerpos de emergencia le brindaron atención médica prehospitalaria y le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Param\u00e9dicos del CRUM y personal de Protecci\u00f3n Civil del Municipio de Quer\u00e9taro atienden a un hombre tras un accidente de motocicleta en Avenida 5 de Febrero Paramédicos del CRUM y personal de Protección Civil municipal aplicaron maniobras de RCP al hombre; pese a los esfuerzos, su fallecimiento se confirmó en el lugar. Protección Civil del Municipio de Querétaro

Pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento en el sitio.

Tras la confirmación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro (SSPMQ) permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

La atención del accidente provocó la reducción de los carriles centrales de Avenida 5 de Febrero a la altura de la colonia San Pablo III, por lo que Protección Civil pidió a los automovilistas tomar precauciones al circular por la zona.

Las diligencias en el lugar y las investigaciones posteriores permitirán establecer la mecánica del percance y las circunstancias en que ocurrió.

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