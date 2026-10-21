Querétaro, 21 de octubre de 2026.- Un hombre murió tras un accidente de motocicleta sobre Avenida 5 de Febrero, en la capital queretana, luego de que paramédicos y personal de Protección Civil intentaran reanimarlo en el lugar, informó la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro.
El reporte ingresó a través de la línea de emergencias 9-1-1. A partir de esa llamada, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y de Protección Civil municipal acudió al punto del percance, donde se encontraba el hombre involucrado.
Los cuerpos de emergencia le brindaron atención médica prehospitalaria y le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Paramédicos del CRUM y personal de Protección Civil municipal aplicaron maniobras de RCP al hombre; pese a los esfuerzos, su fallecimiento se confirmó en el lugar. Protección Civil del Municipio de QuerétaroPese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento en el sitio.
Tras la confirmación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro (SSPMQ) permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.
La atención del accidente provocó la reducción de los carriles centrales de Avenida 5 de Febrero a la altura de la colonia San Pablo III, por lo que Protección Civil pidió a los automovilistas tomar precauciones al circular por la zona.
Las diligencias en el lugar y las investigaciones posteriores permitirán establecer la mecánica del percance y las circunstancias en que ocurrió.