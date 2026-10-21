Querétaro, 21 de octubre de 2026.- Querétaro registrará chubascos y un ambiente fresco por la mañana, en una jornada marcada por la masa de aire polar, canales de baja presión y la aproximación del nuevo frente frío número 3, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) difundido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

La entidad forma parte del grupo de estados con chubascos previstos, junto con Durango, San Luis Potosí y Michoacán. En el vecino Guanajuato, en cambio, el pronóstico es de lluvias aisladas.

El ambiente fresco se espera por la mañana en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el oriente y el sureste del país, región que incluye a Querétaro. En las zonas altas de esas regiones, el ambiente será frío.

Cinco sistemas meteorológicos influyen sobre el territorio nacional: la masa de aire polar, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, el nuevo frente frío número 3 y la corriente en chorro subtropical.

Las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en el sureste. Veracruz y Oaxaca tendrán lluvias puntuales intensas; Tabasco y Chiapas, puntuales muy fuertes.

Se prevén lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Campeche, Quintana Roo y zonas de Chihuahua, mientras que Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Yucatán tendrán chubascos.

Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima y Guanajuato registrarán lluvias aisladas.

El frente frío número 3 se dejará sentir hacia la noche en el noroeste: su aproximación provocará chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

En la costa sur de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec se pronostica viento de componente norte y oleaje elevado.

El mapa de sistemas meteorológicos número 587 del Servicio Meteorológico Nacional, emitido a las 06:00 horas, ubica además una zona de baja presión en el océano Pacífico, al sur del territorio nacional, con 100% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.