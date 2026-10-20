Mazatlán, Sinaloa, 20 de octubre de 2026.- Un trabajador murió y otros dos resultaron heridos durante un ataque armado registrado en una llantera ubicada en la colonia Luis Echeverría, durante las primeras horas del 20 de octubre. La agresión movilizó a policías municipales, militares y servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron en un negocio situado en el cruce de la avenida Múnich y el libramiento Luis Donaldo Colosio.

Alrededor de las 00:30 horas se recibió una llamada al número de emergencias en la que se informó que había personas heridas por impactos de arma de fuego dentro del establecimiento.

Tres trabajadores fueron alcanzados por disparos

Elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano acudieron al negocio, junto con una ambulancia de Bomberos Veteranos Mazatlán.

En el lugar encontraron a tres hombres que presentaban lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

Los socorristas revisaron a los trabajadores y determinaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales.

Los otros dos hombres recibieron atención prehospitalaria antes de ser trasladados a un hospital para continuar con su tratamiento.

En el reporte inicial, los lesionados fueron identificados como Martín Antonio y Erick Martín, ambos de 34 años.

Fiscalía investiga agresión en establecimiento

Personal militar mantuvo el resguardo del sitio mientras elementos de investigación y servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes.

Los peritos recabaron indicios relacionados con la agresión y autorizaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

La investigación deberá establecer la mecánica del ataque, la identidad de quienes dispararon y las circunstancias que llevaron a la agresión contra los trabajadores.

El reporte disponible no atribuye públicamente el ataque a un grupo delictivo específico ni establece el motivo de la agresión.