San Juan del Río, 20 de octubre de 2026.- El camino que une Cerro Gordo con El Sitio recibió su tercera etapa de modernización, una obra de 9.82 millones de pesos que cubrió más de 10 mil metros cuadrados de pavimento en una de las regiones más pobladas del municipio.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega en el auditorio Independencia de El Sitio, donde se reunieron familias de la zona oriente de San Juan del Río.

El mandatario estatal constató el avance del proyecto vial, que se ejecutó en tres etapas con recursos superiores a 38.4 millones de pesos.

La entrega se realizó en el auditorio Independencia de El Sitio. rotativo.com.mx

La coordinadora general de la CEI, Sonia Carrillo Rosillo, recordó cómo era el camino antes de la obra: angosto, sin infraestructura hidráulica, lleno de baches y sin pavimento ni señalamiento vial.

Por instrucción del gobernador, la vialidad pasó de cinco a 11 metros de ancho, lo que, dijo, permite un traslado más seguro. Ahora se puede circular en carril y medio de ida y de vuelta.

El proyecto incluyó señalamiento vertical y horizontal, además de vialetas que iluminan el camino por la noche. Carrillo Rosillo aseguró que los habitantes de El Sitio tienen ahora un camino modernizado, con infraestructura pluvial y vial, para que lleguen seguros a su destino.

El proyecto vial se ejecutó en tres etapas con recursos superiores a 38.4 millones de pesos. rotativo.com.mx

Con esta etapa suman 33 mil metros cuadrados de camino modernizados durante la administración de Kuri González, informó la funcionaria.

Precisó que la obra forma parte de más de 226 trabajos realizados por el gobierno estatal en San Juan del Río, con una inversión aproximada de mil 600 millones de pesos.

La directora de Proyectos Regionales, Tania Ruiz, anunció que el gobernador autorizó la cuarta etapa del proyecto, con la que se terminará el circuito carretero. Sostuvo que los caminos en buen estado, modernos y seguros impulsan la economía local y dan mayor seguridad a quienes los recorren.

Ruiz indicó que, para los productores de la región, el camino permitirá transportar sus productos con mayor eficiencia y menor costo. Agregó que Cerro Gordo y El Sitio tendrán, a partir de ahora, mayor movilidad y mejor comunicación.

La tercera etapa del camino Cerro Gordo a El Sitio requirió 9.82 millones de pesos. rotativo.com.mx

La funcionaria pidió a las familias presentes cuidar el camino y mantenerlo como ejemplo de lo que se logra cuando se trabaja en la misma dirección.

El presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia, destacó el modelo agrario y ganadero de El Sitio, sus costumbres y la presencia de sus habitantes en la política nacional y estatal.

Afirmó que esa historia, construida desde el siglo pasado, los posiciona como ejemplo de una sociedad participativa, y celebró que la entrega de la tercera etapa marca un antes y un después para la vida de la región.

En representación de los beneficiarios, Efraín Enríquez Ugalde dijo que la confianza depositada en las autoridades estatales se materializó en una etapa más del camino que conecta El Sitio con Cerro Gordo. Confió en que el apoyo continuará con la siguiente etapa, que dará por terminada la obra.