Entregan tercera etapa del camino a El Sitio en San Juan del Río

Tres hombres revisan el proyecto del camino a El Sitio durante la entrega de la tercera etapa en San Juan del Río

Antes de la obra, el camino era angosto y no tenía pavimento ni señalamiento vial.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 20, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de octubre de 2026.- El camino que une Cerro Gordo con El Sitio recibió su tercera etapa de modernización, una obra de 9.82 millones de pesos que cubrió más de 10 mil metros cuadrados de pavimento en una de las regiones más pobladas del municipio.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega en el auditorio Independencia de El Sitio, donde se reunieron familias de la zona oriente de San Juan del Río.

El mandatario estatal constató el avance del proyecto vial, que se ejecutó en tres etapas con recursos superiores a 38.4 millones de pesos.

Funcionario habla desde el podio durante la entrega de la tercera etapa del camino a El Sitio, en San Juan del R\u00edo La entrega se realizó en el auditorio Independencia de El Sitio. rotativo.com.mx

La coordinadora general de la CEI, Sonia Carrillo Rosillo, recordó cómo era el camino antes de la obra: angosto, sin infraestructura hidráulica, lleno de baches y sin pavimento ni señalamiento vial.

Por instrucción del gobernador, la vialidad pasó de cinco a 11 metros de ancho, lo que, dijo, permite un traslado más seguro. Ahora se puede circular en carril y medio de ida y de vuelta.

El proyecto incluyó señalamiento vertical y horizontal, además de vialetas que iluminan el camino por la noche. Carrillo Rosillo aseguró que los habitantes de El Sitio tienen ahora un camino modernizado, con infraestructura pluvial y vial, para que lleguen seguros a su destino.

Ficha con los alcances del proyecto de modernizaci\u00f3n del camino Cerro Gordo a El Sitio, tercera etapa El proyecto vial se ejecutó en tres etapas con recursos superiores a 38.4 millones de pesos. rotativo.com.mx

Con esta etapa suman 33 mil metros cuadrados de camino modernizados durante la administración de Kuri González, informó la funcionaria.

Precisó que la obra forma parte de más de 226 trabajos realizados por el gobierno estatal en San Juan del Río, con una inversión aproximada de mil 600 millones de pesos.

La directora de Proyectos Regionales, Tania Ruiz, anunció que el gobernador autorizó la cuarta etapa del proyecto, con la que se terminará el circuito carretero. Sostuvo que los caminos en buen estado, modernos y seguros impulsan la economía local y dan mayor seguridad a quienes los recorren.

Ruiz indicó que, para los productores de la región, el camino permitirá transportar sus productos con mayor eficiencia y menor costo. Agregó que Cerro Gordo y El Sitio tendrán, a partir de ahora, mayor movilidad y mejor comunicación.

Tramo del camino Cerro Gordo a El Sitio, en San Juan del R\u00edo, con pavimento nuevo y l\u00edneas de se\u00f1alamiento La tercera etapa del camino Cerro Gordo a El Sitio requirió 9.82 millones de pesos. rotativo.com.mx

La funcionaria pidió a las familias presentes cuidar el camino y mantenerlo como ejemplo de lo que se logra cuando se trabaja en la misma dirección.

El presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia, destacó el modelo agrario y ganadero de El Sitio, sus costumbres y la presencia de sus habitantes en la política nacional y estatal.

Afirmó que esa historia, construida desde el siglo pasado, los posiciona como ejemplo de una sociedad participativa, y celebró que la entrega de la tercera etapa marca un antes y un después para la vida de la región.

En representación de los beneficiarios, Efraín Enríquez Ugalde dijo que la confianza depositada en las autoridades estatales se materializó en una etapa más del camino que conecta El Sitio con Cerro Gordo. Confió en que el apoyo continuará con la siguiente etapa, que dará por terminada la obra.

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