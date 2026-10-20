Querétaro, 20 de octubre de 2026.- La Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el programa Fomento a la Cultura Turística en escuelas de educación básica.
El acto se realizó en la Escuela Primaria Héroes de Chapultepec, donde ambas dependencias formalizaron el acuerdo.
La secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, señaló que el convenio permite trabajar de manera coordinada con las autoridades educativas para acercar a más estudiantes contenidos sobre turismo, cultura y naturaleza.
La funcionaria expresó: “Queremos que nuestras niñas y nuestros niños descubran la riqueza de Querétaro: sus paisajes, sus Pueblos Mágicos, sus tradiciones, su gastronomía y su patrimonio.
Pero, sobre todo, queremos que se sientan orgullosos de sus raíces y que comprendan que cuidar nuestra historia y nuestra naturaleza es una responsabilidad compartida”.
El programa Fomento a la Cultura Turística cuenta con más de 15 años de trayectoria.
Por parte de USEBEQ, la coordinadora general, Irene Quintanar Mejía, agradeció a SECTUR las acciones lúdicas que fomentan el conocimiento del estado y el aprendizaje.
Quintanar Mejía afirmó: “¡Qué bonito que a través del turismo conozcamos nuevos lugares y qué mejor que sea a través del juego que las niñas, los niños y los adolescentes compartan actividades para que conozcan, sientan y amen a nuestro bello estado de Querétaro! Vamos a cuidar el lugar donde vivimos”.
SECTUR reafirmó la importancia de vincular la educación y el turismo para cuidar el patrimonio, fortalecer la identidad local y generar conciencia de una responsabilidad compartida.