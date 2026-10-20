SECTUR y USEBEQ firman convenio de cultura turística en Querétaro

El convenio fortalece el programa Fomento a la Cultura Turística, con más de 15 años de trayectoria, en escuelas de educación básica del estado.

Funcionarias de SECTUR y USEBEQ muestran el convenio firmado junto a una alumna, frente a un letrero de Firma de Convenio SECTUR-USEBEQ
  • La firma fortalece el programa Fomento a la Cultura Turística, con más de 15 años de trayectoria.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 20, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de octubre de 2026.- La Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el programa Fomento a la Cultura Turística en escuelas de educación básica.

El acto se realizó en la Escuela Primaria Héroes de Chapultepec, donde ambas dependencias formalizaron el acuerdo.

La secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, señaló que el convenio permite trabajar de manera coordinada con las autoridades educativas para acercar a más estudiantes contenidos sobre turismo, cultura y naturaleza.

La funcionaria expresó: “Queremos que nuestras niñas y nuestros niños descubran la riqueza de Querétaro: sus paisajes, sus Pueblos Mágicos, sus tradiciones, su gastronomía y su patrimonio.

Pero, sobre todo, queremos que se sientan orgullosos de sus raíces y que comprendan que cuidar nuestra historia y nuestra naturaleza es una responsabilidad compartida”.

El programa Fomento a la Cultura Turística cuenta con más de 15 años de trayectoria.

Por parte de USEBEQ, la coordinadora general, Irene Quintanar Mejía, agradeció a SECTUR las acciones lúdicas que fomentan el conocimiento del estado y el aprendizaje.

Quintanar Mejía afirmó: “¡Qué bonito que a través del turismo conozcamos nuevos lugares y qué mejor que sea a través del juego que las niñas, los niños y los adolescentes compartan actividades para que conozcan, sientan y amen a nuestro bello estado de Querétaro! Vamos a cuidar el lugar donde vivimos”.

SECTUR reafirmó la importancia de vincular la educación y el turismo para cuidar el patrimonio, fortalecer la identidad local y generar conciencia de una responsabilidad compartida.

sectur usebeq turismo

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