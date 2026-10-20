Ponen primera piedra del Centro Integral de Autismo en Querétaro

La obra, con inversión de 32.5 millones de pesos, concentrará evaluación, intervención, orientación y acompañamiento para personas autistas y sus familias.

Autoridades descubren la placa de la primera piedra del Centro Integral de Autismo del Municipio de Querétaro

La inversión para el Centro Integral de Autismo es de 32.5 millones de pesos.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 20, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El municipio de Querétaro inició la construcción del Centro Integral de Autismo, una obra con inversión de 32.5 millones de pesos que busca brindar atención y oportunidades para que ninguna niña ni ningún niño con neurodivergencia se quede atrás.

El presidente municipal, Felifer Macías, afirmó que, con esa inversión, la ciudad da un paso adelante para convertirse en referente nacional en inclusión, solidaridad y empatía.

Macías planteó cuál debe ser el sentido del Centro: “Que este Centro tenga como objetivo dar las herramientas y las oportunidades para que puedan demostrar todo lo que pueden lograr para su comunidad, para su ciudad, para su estado, pero para ellos mismos, para que puedan alcanzar sus sueños, para que puedan vivir una vida plena de felicidad y de comunidad”.

El alcalde recordó que el gobierno debe ser un facilitador para que los especialistas puedan hacer su trabajo y se amplíen las oportunidades de atención y apoyo para las personas autistas.

El Centro tendrá como objetivo ser un espacio seguro para el desarrollo integral de las personas autistas y sus familias en el municipio de Querétaro, mediante intervención especializada que promueva la autonomía y el bienestar, el respeto a la neurodiversidad y la participación plena en la sociedad.

Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, explicó que será un espacio especializado y una referencia municipal para la atención integral de las personas autistas y sus familias.

Ahí se concentrarán los servicios de evaluación, intervención, orientación y acompañamiento.

El programa De Mil Colores tiene registradas a 2,027 personas con autismo o posible diagnóstico. De ellas, 1,254 cuentan con diagnóstico confirmado y 100 lo obtuvieron mediante el subprograma.

Tres personas posan junto a la placa del Centro de Autismo del Municipio de Quer\u00e9taro, octubre de 2026 El edificio tendrá dos plantas, con sala de calma y área de valoración. rotativo.com.mx

El programa también ha entregado 877 cordones de identificación, atendió a 62 personas en intervenciones de lenguaje y realizó 15 capacitaciones que beneficiaron a 1,894 personas.

Car Herrera de Kuri, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, felicitó a Felifer Macías por colocar la atención del autismo en la agenda pública.

Dijo que el SEDIF se suma al Municipio para impulsar políticas públicas concretas que mejoren la calidad de vida de las personas autistas, respeten la neurodiversidad y fomenten una cultura de inclusión social.

El secretario de Obras Públicas, Ángel Herrera Ramírez, detalló que el Centro tendrá dos plantas, con cubículos terapéuticos y administrativos, oficinas, una sala de calma y un área de valoración.

También contará con espacios para terapia cognitivo-conductual, acompañamiento psicológico, integración sensorial, CEMS y terapia de lenguaje, además de las instalaciones necesarias para su operación.

gobierno autismo felifer macias

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