Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El municipio de Querétaro inició la construcción del Centro Integral de Autismo, una obra con inversión de 32.5 millones de pesos que busca brindar atención y oportunidades para que ninguna niña ni ningún niño con neurodivergencia se quede atrás.
El presidente municipal, Felifer Macías, afirmó que, con esa inversión, la ciudad da un paso adelante para convertirse en referente nacional en inclusión, solidaridad y empatía.
Macías planteó cuál debe ser el sentido del Centro: “Que este Centro tenga como objetivo dar las herramientas y las oportunidades para que puedan demostrar todo lo que pueden lograr para su comunidad, para su ciudad, para su estado, pero para ellos mismos, para que puedan alcanzar sus sueños, para que puedan vivir una vida plena de felicidad y de comunidad”.
El alcalde recordó que el gobierno debe ser un facilitador para que los especialistas puedan hacer su trabajo y se amplíen las oportunidades de atención y apoyo para las personas autistas.
El Centro tendrá como objetivo ser un espacio seguro para el desarrollo integral de las personas autistas y sus familias en el municipio de Querétaro, mediante intervención especializada que promueva la autonomía y el bienestar, el respeto a la neurodiversidad y la participación plena en la sociedad.
Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, explicó que será un espacio especializado y una referencia municipal para la atención integral de las personas autistas y sus familias.
Ahí se concentrarán los servicios de evaluación, intervención, orientación y acompañamiento.
El programa De Mil Colores tiene registradas a 2,027 personas con autismo o posible diagnóstico. De ellas, 1,254 cuentan con diagnóstico confirmado y 100 lo obtuvieron mediante el subprograma.
El edificio tendrá dos plantas, con sala de calma y área de valoración. rotativo.com.mx
El programa también ha entregado 877 cordones de identificación, atendió a 62 personas en intervenciones de lenguaje y realizó 15 capacitaciones que beneficiaron a 1,894 personas.
Car Herrera de Kuri, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, felicitó a Felifer Macías por colocar la atención del autismo en la agenda pública.
Dijo que el SEDIF se suma al Municipio para impulsar políticas públicas concretas que mejoren la calidad de vida de las personas autistas, respeten la neurodiversidad y fomenten una cultura de inclusión social.
El secretario de Obras Públicas, Ángel Herrera Ramírez, detalló que el Centro tendrá dos plantas, con cubículos terapéuticos y administrativos, oficinas, una sala de calma y un área de valoración.
También contará con espacios para terapia cognitivo-conductual, acompañamiento psicológico, integración sensorial, CEMS y terapia de lenguaje, además de las instalaciones necesarias para su operación.