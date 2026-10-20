Feria de empleo en Querétaro tendrá más de 300 vacantes

Participan 20 empresas con sueldos de hasta 32 mil pesos mensuales; será el 22 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas, en el CRIQ.

Buscadores de empleo conversan con reclutadoras frente a un stand con lista de vacantes durante el Encuentro Industrial Querétaro 2026.

La Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026 ofertará más de 300 vacantes, con sueldos de hasta 32 mil pesos mensuales, el 22 de octubre en el CRIQ.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 20, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 20 de octubre de 2026.- Más de 300 vacantes, con sueldos de hasta 32 mil pesos mensuales, se ofertarán el 22 de octubre en la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026, que la Secretaría del Trabajo realizará en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ).

El horario será de 9:00 a 14:00 horas, en el auditorio del CRIQ, ubicado en avenida Fray Luis de León número 2990, colonia Centro Sur.

La Secretaría del Trabajo precisó que la jornada tiene como objetivo acercar oportunidades de empleo formal a personas con discapacidad, personas adultas mayores y otros grupos de atención prioritaria, además de promover espacios laborales más incluyentes.

La feria reunirá a 20 empresas, entre ellas Amazon México, Grupo Bimbo, Santander, Hospital Ángeles y Hoteles Casa Inn.

La Feria Nacional de Empleo incluye vacantes para distintos niveles de escolaridad, desde primaria hasta licenciatura, de modo que no está reservada a perfiles profesionales.

Las personas interesadas pueden acudir directamente al evento y realizar su registro previo en este formulario.

secretaría del trabajo gobierno empleo

Reciente

Funcionarias de SECTUR y USEBEQ muestran el convenio firmado junto a una alumna, frente a un letrero de Firma de Convenio SECTUR-USEBEQ
Querétaro

SECTUR y USEBEQ firman convenio de cultura turística en Querétaro

El convenio fortalece el programa Fomento a la Cultura Turística, con más de 15 años de trayectoria, en escuelas de educación básica del estado.

Estudiantes con trofeos de primer y segundo lugar junto al Fiscal General de Querétaro, en la competencia de litigio oral
Querétaro

Fiscalía de Querétaro impulsa talento de futuros litigantes

El Fiscal General felicitó a los equipos del podio, encabezado por el Tecnológico de Monterrey, y los invitó a construir su carrera en la institución.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, habla desde un podio durante el anuncio del cierre del caso de fraude en créditos a docentes en Querétaro.
Querétaro

Concluye en Querétaro caso de fraude a 370 docentes: USEBEQ

La resolución fue posible gracias al trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, destacó la Coordinadora General de la USEBEQ.

Hierbas medicinales secas alrededor de un mortero blanco con su mano
San Juan del Río

Foro de herbolaria y medicina holística en San Juan del Río

El encuentro será el 5 de noviembre en el Portal del Diezmo, con seis ponencias, tres talleres y unos 20 stands de productores locales.