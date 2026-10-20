Querétaro, 20 de octubre de 2026.- Más de 300 vacantes, con sueldos de hasta 32 mil pesos mensuales, se ofertarán el 22 de octubre en la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026, que la Secretaría del Trabajo realizará en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ).
El horario será de 9:00 a 14:00 horas, en el auditorio del CRIQ, ubicado en avenida Fray Luis de León número 2990, colonia Centro Sur.
La Secretaría del Trabajo precisó que la jornada tiene como objetivo acercar oportunidades de empleo formal a personas con discapacidad, personas adultas mayores y otros grupos de atención prioritaria, además de promover espacios laborales más incluyentes.
La feria reunirá a 20 empresas, entre ellas Amazon México, Grupo Bimbo, Santander, Hospital Ángeles y Hoteles Casa Inn.
La Feria Nacional de Empleo incluye vacantes para distintos niveles de escolaridad, desde primaria hasta licenciatura, de modo que no está reservada a perfiles profesionales.
Las personas interesadas pueden acudir directamente al evento y realizar su registro previo en este formulario.