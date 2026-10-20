Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro cerró la tercera edición de su competencia de litigio oral penal con la premiación de los equipos universitarios participantes, un acto que encabezó el Fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández, quien felicitó a los estudiantes por llevar sus conocimientos a la práctica.
El Tecnológico de Monterrey obtuvo el primer lugar, la Universidad Anáhuac el segundo y la Universidad Marista el tercero, al término de un ejercicio en el que los equipos mostraron preparación y capacidad de argumentación.
De Jesús Hernández reconoció a los jóvenes por aceptar el reto de poner a prueba lo aprendido y los invitó a poner su talento al servicio de la procuración de justicia, además de que consideren a la Fiscalía como un espacio para su desarrollo profesional.
La Fiscalía vincula este tipo de ejercicios con Sinergia y las instituciones educativas, un esquema que permite a los estudiantes medir sus conocimientos y acercarse a la realidad de la procuración de justicia.
De acuerdo con la dependencia, la competencia les permitió enfrentar retos propios del litigio y fortalecer la confianza en sus habilidades.
El Fiscal agradeció a los equipos su participación en estos ejercicios de vinculación, que, dijo, ayudan a descubrir fortalezas y a reconocer la responsabilidad que implica intervenir en un caso.
Aseguró que las puertas de la Fiscalía están abiertas para quienes quieran construir una carrera en la institución. Animó a los participantes a dar el siguiente paso, confiar en su preparación y pensar en ganar, pues advirtió que lo peor que puede pasar es que se desaproveche el buen talento.
La vicefiscala Yanin Zendejas agradeció a los estudiantes y a las instituciones educativas con las que se ha construido Sinergia, para abrir espacios en los que las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades y se acerquen al trabajo de la Fiscalía.