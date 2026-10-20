Fiscalía de Querétaro impulsa talento de futuros litigantes

El Fiscal General felicitó a los equipos del podio, encabezado por el Tecnológico de Monterrey, y los invitó a construir su carrera en la institución.

Estudiantes con trofeos de primer y segundo lugar junto al Fiscal General de Querétaro, en la competencia de litigio oral
  • La Universidad Anáhuac ocupó el segundo lugar de la competencia.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 20, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro cerró la tercera edición de su competencia de litigio oral penal con la premiación de los equipos universitarios participantes, un acto que encabezó el Fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández, quien felicitó a los estudiantes por llevar sus conocimientos a la práctica.

El Tecnológico de Monterrey obtuvo el primer lugar, la Universidad Anáhuac el segundo y la Universidad Marista el tercero, al término de un ejercicio en el que los equipos mostraron preparación y capacidad de argumentación.

De Jesús Hernández reconoció a los jóvenes por aceptar el reto de poner a prueba lo aprendido y los invitó a poner su talento al servicio de la procuración de justicia, además de que consideren a la Fiscalía como un espacio para su desarrollo profesional.

La Fiscalía vincula este tipo de ejercicios con Sinergia y las instituciones educativas, un esquema que permite a los estudiantes medir sus conocimientos y acercarse a la realidad de la procuración de justicia.

De acuerdo con la dependencia, la competencia les permitió enfrentar retos propios del litigio y fortalecer la confianza en sus habilidades.

El Fiscal agradeció a los equipos su participación en estos ejercicios de vinculación, que, dijo, ayudan a descubrir fortalezas y a reconocer la responsabilidad que implica intervenir en un caso.

Aseguró que las puertas de la Fiscalía están abiertas para quienes quieran construir una carrera en la institución. Animó a los participantes a dar el siguiente paso, confiar en su preparación y pensar en ganar, pues advirtió que lo peor que puede pasar es que se desaproveche el buen talento.

La vicefiscala Yanin Zendejas agradeció a los estudiantes y a las instituciones educativas con las que se ha construido Sinergia, para abrir espacios en los que las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades y se acerquen al trabajo de la Fiscalía.

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