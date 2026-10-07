Querétaro, 6 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro lanzó el Laboratorio de Innovación en Procuración de Justicia, un proyecto que reúne a universidades, especialistas institucionales y empresas para desarrollar soluciones científicas y tecnológicas aplicadas a las necesidades de la procuración de justicia.
El acto tuvo lugar en el Auditorio del Centro de Innovación y Tecnología Creativa, BLOQUE, con la asistencia del presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro presentó el Laboratorio de Innovación en Procuración de Justicia en el Auditorio del Centro de Innovación y Tecnología Creativa, BLOQUE. rotativo.com.mx
Durante el evento, Macías firmó el Convenio de Colaboración para el lanzamiento del laboratorio con el fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, así como con representantes de las cámaras empresariales y de la academia.
La iniciativa es de la Fiscalía General del Estado y forma parte del programa Fiscalía en tu Universidad, que articula la colaboración entre el sector público, la academia y la industria.
Felifer Macías firmó el convenio con el fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, y con representantes de las cámaras empresariales y de la academia. rotativo.com.mx
El laboratorio se sustenta en un modelo de Triple Alianza que vincula talento universitario, docentes e investigadores, especialistas institucionales y aliados tecnológicos de empresas y cámaras empresariales.
La ruta del modelo integra cuatro pasos: formación, colaboración, desarrollo y transferencia de soluciones.
Según Felifer Macías, el laboratorio incorpora tecnología para agilizar los procedimientos de investigación en campo. rotativo.com.mx
Para Macías, la Fiscalía General del Estado es una de las instituciones más importantes para la gobernabilidad y la justicia en Querétaro. Afirmó que, con el laboratorio, se ubica a la vanguardia porque incorpora tecnología para agilizar los procedimientos de investigación en campo.
El laboratorio se sustenta en un modelo de Triple Alianza que vincula talento universitario, docentes e investigadores, especialistas institucionales y aliados tecnológicos de empresas y cámaras empresariales. rotativo.com.mx
Lo que hace la Fiscalía, sostuvo, es un paso adelante en materia de procuración de justicia “que no ha hecho ninguna otra parte del país”. Y agregó: “Por primera vez, se abre de manera total las herramientas digitales, tecnológicas para la investigación y persecución del delito”.
Macías atribuyó la seguridad y la paz en Querétaro al liderazgo del gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, y a la coordinación interinstitucional entre el Gobierno del Estado, la Policía Estatal, la Fiscalía, los municipios, el Ejército y la Guardia Nacional.