Fiscalía de Querétaro lanza laboratorio de innovación en justicia

El modelo de Triple Alianza vincula a universidades, especialistas institucionales y empresas; el municipio firmó el convenio con la Fiscalía y la academia.

Dos hombres sostienen el Convenio de Colaboración del Laboratorio de Innovación en Procuración de Justicia

El Convenio de Colaboración para el lanzamiento del laboratorio se firmó con el fiscal general del Estado y con representantes de las cámaras empresariales y de la academia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro lanzó el Laboratorio de Innovación en Procuración de Justicia, un proyecto que reúne a universidades, especialistas institucionales y empresas para desarrollar soluciones científicas y tecnológicas aplicadas a las necesidades de la procuración de justicia.

El acto tuvo lugar en el Auditorio del Centro de Innovación y Tecnología Creativa, BLOQUE, con la asistencia del presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías.

Orador en el podio de la Fiscal\u00eda General frente al logotipo del Laboratorio de Innovaci\u00f3n en Procuraci\u00f3n de Justicia La Fiscalía General del Estado de Querétaro presentó el Laboratorio de Innovación en Procuración de Justicia en el Auditorio del Centro de Innovación y Tecnología Creativa, BLOQUE. rotativo.com.mx

Durante el evento, Macías firmó el Convenio de Colaboración para el lanzamiento del laboratorio con el fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, así como con representantes de las cámaras empresariales y de la academia.

La iniciativa es de la Fiscalía General del Estado y forma parte del programa Fiscalía en tu Universidad, que articula la colaboración entre el sector público, la academia y la industria.

Asistentes y firmantes posan con los convenios del Laboratorio de Innovaci\u00f3n en Procuraci\u00f3n de Justicia en un auditorio Felifer Macías firmó el convenio con el fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, y con representantes de las cámaras empresariales y de la academia. rotativo.com.mx

El laboratorio se sustenta en un modelo de Triple Alianza que vincula talento universitario, docentes e investigadores, especialistas institucionales y aliados tecnológicos de empresas y cámaras empresariales.

La ruta del modelo integra cuatro pasos: formación, colaboración, desarrollo y transferencia de soluciones.

Orador con micr\u00f3fono en el podio durante el lanzamiento del Laboratorio de Innovaci\u00f3n en Procuraci\u00f3n de Justicia Según Felifer Macías, el laboratorio incorpora tecnología para agilizar los procedimientos de investigación en campo. rotativo.com.mx

Para Macías, la Fiscalía General del Estado es una de las instituciones más importantes para la gobernabilidad y la justicia en Querétaro. Afirmó que, con el laboratorio, se ubica a la vanguardia porque incorpora tecnología para agilizar los procedimientos de investigación en campo.

Asistentes y firmantes posan con los convenios del Laboratorio de Innovaci\u00f3n en Procuraci\u00f3n de Justicia en un auditorio El laboratorio se sustenta en un modelo de Triple Alianza que vincula talento universitario, docentes e investigadores, especialistas institucionales y aliados tecnológicos de empresas y cámaras empresariales. rotativo.com.mx

Lo que hace la Fiscalía, sostuvo, es un paso adelante en materia de procuración de justicia “que no ha hecho ninguna otra parte del país”. Y agregó: “Por primera vez, se abre de manera total las herramientas digitales, tecnológicas para la investigación y persecución del delito”.

Macías atribuyó la seguridad y la paz en Querétaro al liderazgo del gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, y a la coordinación interinstitucional entre el Gobierno del Estado, la Policía Estatal, la Fiscalía, los municipios, el Ejército y la Guardia Nacional.

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