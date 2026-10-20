Concluye en Querétaro caso de fraude a 370 docentes: USEBEQ

La resolución fue posible gracias al trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, destacó la Coordinadora General de la USEBEQ.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, habla desde un podio durante el anuncio del cierre del caso de fraude en créditos a docentes en Querétaro.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, informó que los 370 docentes afectados por el fraude en créditos ya cuentan con sus recursos y no tienen compromisos legales con instituciones bancarias.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 20, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 20 de octubre de 2026.- Los 370 docentes afectados por un fraude en créditos ya cuentan con sus recursos y no tienen compromisos legales con instituciones bancarias por este caso, informó la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

La Coordinadora General de la dependencia, Irene Quintanar Mejía, precisó que concluyó el proceso legal y económico relacionado con el fraude.

La funcionaria destacó que la resolución fue posible gracias al trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, encabezada por Víctor de Jesús Hernández, que acompañó la atención del caso.

“Hoy estamos muy contentos, gracias al trabajo y al apoyo que brindó el fiscal”, expresó Quintanar Mejía.

Añadió: “podemos estar contentos los maestros y las maestras porque hoy tienen y cuentan con ese recurso”.

Recordó que, desde que se conoció el caso, mantuvo acercamiento directo con los docentes afectados para brindarles tranquilidad ante las complicaciones económicas y familiares que enfrentaron por la falta de esos recursos.

Su prioridad, señaló, fue proteger el patrimonio de los trabajadores de la educación.

Explicó que se trataba de recursos destinados a sus hogares que, al no estar disponibles, alteraron la dinámica económica de sus familias.

Aunque el caso ya tuvo un cierre para los 370 docentes, quienes consideren que también fueron afectados pueden acercarse a la Fiscalía para iniciar su propio procedimiento, indicó.

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