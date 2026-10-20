Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 20 de octubre de 2026.- Un ataque armado registrado la noche del 19 de octubre en la colonia Tomás Aquino dejó dos hombres muertos y dos personas lesionadas, entre ellas un niño de dos años. La agresión ocurrió sobre la calle 12 de Octubre, en las inmediaciones de dos planteles educativos.

Hombres armados dispararon contra varias personas que se encontraban en la zona, ubicada detrás del plantel 243 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y junto a la primaria Cristóbal Colón.

Uno de los hombres, identificado en reportes periodísticos como Brayan O. G., de aproximadamente 25 años, murió en el lugar.

Una segunda víctima, identificada como Ronaldo M., falleció después de ingresar al Hospital General Dr. Macedonio Benítez Fuentes.

Niño de dos años entre los lesionados

Entre los sobrevivientes se encuentra un niño de dos años que sufrió una lesión en la boca. También resultó herido un hombre identificado como Juan M., cuyo estado de salud fue reportado como delicado.

Familiares trasladaron a las víctimas al hospital por sus propios medios después de la agresión.

El balance preliminar quedó establecido en dos personas fallecidas y dos lesionadas.

La información disponible no precisa la evolución médica posterior del menor ni del adulto hospitalizado.

Localizan casquillos de armas largas

Durante las diligencias en la escena fueron localizados casquillos percutidos correspondientes a armas largas y municiones de calibre 9 milímetros.

En medio de las actuaciones realizadas en el lugar, la madre de una de las víctimas intentó retirar el cuerpo de su familiar. Un hombre armado que la acompañaba fue desarmado por personal del Ejército Mexicano, de acuerdo con los reportes iniciales.

Los elementos recuperados en el sitio constituyen parte de los indicios para establecer cómo se desarrolló la agresión.

Investigación deberá establecer el motivo del ataque

Las autoridades encargadas de la investigación deberán determinar la identidad de los responsables, el motivo del ataque y las circunstancias en las que resultaron lesionadas las cuatro personas.

La agresión ocurrió en una zona habitacional cercana a instalaciones educativas, aunque la información inicial no establece que los planteles hayan sido objeto del ataque.

Los indicios balísticos y las declaraciones que puedan recabarse permitirán reconstruir los hechos y establecer posibles responsabilidades.