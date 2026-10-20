Ataque armado en Culiacán deja un muerto y un herido

La víctima mortal fue identificada como un joven de 20 años; los responsables no fueron identificados en el reporte inicial.

Marcadores de indicio numerados junto a un cuchillo y un pañuelo con manchas rojas sobre un camino de tierra, con un vehículo al fondo, como referencia al ataque armado en Culiacán.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó diligencias sobre la calle Manuel Payno, en el fraccionamiento Prados del Sol de Culiacán, donde un ataque armado dejó un joven de 20 años muerto y un hombre herido.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 20, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Culiacán, Sinaloa, 20 de octubre de 2026.- Un joven de 20 años murió y otro hombre resultó herido durante un ataque armado registrado la noche del 19 de octubre en el fraccionamiento Prados del Sol, donde las víctimas se encontraban afuera de una vivienda cuando fueron agredidas por sujetos desconocidos.

El ataque ocurrió sobre la calle Manuel Payno, entre Prados del Sol y Del Desierto, de acuerdo con la información recabada por policías que acudieron al sitio.

Los disparos fueron reportados al número de emergencias 911 de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que movilizó a elementos policiales hacia la zona.

Un joven murió en el lugar

Cuando los agentes llegaron, encontraron a dos hombres con lesiones producidas por disparos.

Uno de ellos ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada en el reporte inicial como Berlín, de 20 años.

El segundo hombre presentó una herida de bala.

La condición médica posterior del lesionado no fue precisada en la información inicial.

Fiscalía realiza diligencias

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudió al lugar para realizar los trabajos correspondientes a la investigación.

Después de las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Las autoridades investigadoras deberán establecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y determinar la identidad de los responsables.

El reporte inicial señala que los agresores eran sujetos desconocidos y no establece públicamente el motivo del ataque.

seguridad sucesos criminalidad

Reciente

Futbolista con calcetas blancas y tachones rojos conduce el balón sobre el césped durante un partido, imagen de nota sobre turismo deportivo de mexicanos en Madrid
Deportes

La experiencia de vivir el fútbol europeo: una parada obligatoria en Madrid para el turista mexicano

Mujer sonriente junto a fotografía enmarcada y escalera de madera, imagen de apoyo de la elección de rectoría de la UAQ
Querétaro

Silvia Amaya Llano es reelecta rectora de la UAQ en Querétaro

Ganó 13 facultades con el voto docente y nueve con el estudiantil, además de 44 votos en el H. Consejo Universitario, informó la UAQ.

Autoridades descubren la placa de la primera piedra del Centro Integral de Autismo del Municipio de Querétaro
Querétaro

Ponen primera piedra del Centro Integral de Autismo en Querétaro

La obra, con inversión de 32.5 millones de pesos, concentrará evaluación, intervención, orientación y acompañamiento para personas autistas y sus familias.

Tres hombres revisan el proyecto del camino a El Sitio durante la entrega de la tercera etapa en San Juan del Río
San Juan del Río

Entregan tercera etapa del camino a El Sitio en San Juan del Río