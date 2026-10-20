Culiacán, Sinaloa, 20 de octubre de 2026.- Un joven de 20 años murió y otro hombre resultó herido durante un ataque armado registrado la noche del 19 de octubre en el fraccionamiento Prados del Sol, donde las víctimas se encontraban afuera de una vivienda cuando fueron agredidas por sujetos desconocidos.

El ataque ocurrió sobre la calle Manuel Payno, entre Prados del Sol y Del Desierto, de acuerdo con la información recabada por policías que acudieron al sitio.

Los disparos fueron reportados al número de emergencias 911 de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que movilizó a elementos policiales hacia la zona.

Un joven murió en el lugar

Cuando los agentes llegaron, encontraron a dos hombres con lesiones producidas por disparos.

Uno de ellos ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada en el reporte inicial como Berlín, de 20 años.

El segundo hombre presentó una herida de bala.

La condición médica posterior del lesionado no fue precisada en la información inicial.

Fiscalía realiza diligencias

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudió al lugar para realizar los trabajos correspondientes a la investigación.

Después de las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Las autoridades investigadoras deberán establecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y determinar la identidad de los responsables.

El reporte inicial señala que los agresores eran sujetos desconocidos y no establece públicamente el motivo del ataque.