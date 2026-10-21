Prisión preventiva para acusado de robo calificado en Querétaro

Según la Fiscalía, el imputado amenazó con un objeto punzocortante a personas que caminaban afuera de una plaza comercial y las despojó de dinero y objetos de valor.

Ficha de la Fiscalía de Querétaro con el rostro difuminado de Óscar “N”, vinculado a proceso por robo calificado junto a una plaza comercial

Óscar “N” fue vinculado a proceso por robo calificado y permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 21, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de octubre de 2026.- Óscar “N” permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que un Juez de Control lo vinculara a proceso por robo calificado, por un asalto ocurrido en inmediaciones de una plaza comercial del municipio de Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo con la Fiscalía, las personas ofendidas caminaban al exterior de la plaza cuando el imputado se les acercó y les exigió entregar sus pertenencias.

Según la investigación, las amenazó con un objeto punzocortante. Así las despojó de diversos objetos de valor y de dinero en efectivo.

La intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro derivó en que fuera puesto a disposición de la Fiscalía. A partir de ahí, la Policía de Investigación del Delito (PID) realizó los actos de investigación para reunir los datos de prueba relacionados con los hechos denunciados.

En la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención.

Con los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso por robo calificado e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que el imputado seguirá recluido mientras continúa el proceso penal.

La Fiscalía informó además que, entre los antecedentes recabados, Óscar “N” cuenta con dos carpetas de investigación iniciadas por delitos de la misma naturaleza y con otras cinco relacionadas con diversos hechos delictivos.

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