Querétaro, 21 de octubre de 2026.- Óscar “N” permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que un Juez de Control lo vinculara a proceso por robo calificado, por un asalto ocurrido en inmediaciones de una plaza comercial del municipio de Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
De acuerdo con la Fiscalía, las personas ofendidas caminaban al exterior de la plaza cuando el imputado se les acercó y les exigió entregar sus pertenencias.
Según la investigación, las amenazó con un objeto punzocortante. Así las despojó de diversos objetos de valor y de dinero en efectivo.
La intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro derivó en que fuera puesto a disposición de la Fiscalía. A partir de ahí, la Policía de Investigación del Delito (PID) realizó los actos de investigación para reunir los datos de prueba relacionados con los hechos denunciados.
En la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención.
Con los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso por robo calificado e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que el imputado seguirá recluido mientras continúa el proceso penal.
La Fiscalía informó además que, entre los antecedentes recabados, Óscar “N” cuenta con dos carpetas de investigación iniciadas por delitos de la misma naturaleza y con otras cinco relacionadas con diversos hechos delictivos.