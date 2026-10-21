Detienen a hombre por acoso sexual en baño de tienda en Querétaro

Una mujer señaló que el individuo la observaba a escondidas mientras usaba el sanitario de damas; fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Hombre detenido por acoso sexual, con el rostro difuminado, junto a una patrulla de la Policía Estatal de Querétaro tras el señalamiento de una mujer en una tienda de La Purísima.

Elementos de la División 3 de la Policía Estatal de Querétaro detuvieron al hombre tras el señalamiento de una mujer en una tienda de autoservicio de La Purísima. Se presume inocente mientras una autoridad judicial no resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 21, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de octubre de 2026.- Elementos de la División 3 de la Policía Estatal de Querétaro (POES) detuvieron a un hombre por el delito de acoso sexual en una tienda de autoservicio de La Purísima, luego de que una mujer lo señalara directamente de observarla a escondidas mientras ella usaba el sanitario de damas.

La intervención se originó con un reporte al número de emergencias 9-1-1.

Los policías acudieron al establecimiento en atención a ese llamado y ahí recibieron el señalamiento de la mujer, quien refirió que el individuo la observaba sin que ella lo advirtiera mientras se encontraba dentro del sanitario.

Con base en esa acusación directa, los agentes detuvieron al hombre en el lugar, de acuerdo con la información de la corporación estatal.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que deberá determinar su situación jurídica y dar seguimiento a la indagatoria por el delito de acoso sexual.

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