Querétaro, 21 de octubre de 2026.- Elementos de la División 3 de la Policía Estatal de Querétaro (POES) detuvieron a un hombre por el delito de acoso sexual en una tienda de autoservicio de La Purísima, luego de que una mujer lo señalara directamente de observarla a escondidas mientras ella usaba el sanitario de damas.
La intervención se originó con un reporte al número de emergencias 9-1-1.
Los policías acudieron al establecimiento en atención a ese llamado y ahí recibieron el señalamiento de la mujer, quien refirió que el individuo la observaba sin que ella lo advirtiera mientras se encontraba dentro del sanitario.
Con base en esa acusación directa, los agentes detuvieron al hombre en el lugar, de acuerdo con la información de la corporación estatal.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que deberá determinar su situación jurídica y dar seguimiento a la indagatoria por el delito de acoso sexual.