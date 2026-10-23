San Juan del Río, 23 de octubre de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) realizó su Feria de Estadías Ingeniería y Empleo Otoño 2026 con 40 empresas, con el fin de vincular con el sector productivo a 728 estudiantes de Ingeniería que están por iniciar su segundo periodo de prácticas profesionales.
Las 40 empresas asistieron para brindar espacios a las y los estudiantes de las ocho Ingenierías y de una Licenciatura que ofrece la institución.
Asistieron 40 empresas a la Feria de Estadías Ingeniería y Empleo Otoño 2026 de la UT San Juan. rotativo.com.mx
Durante la feria se realizaron entrevistas.
Esas entrevistas tuvieron el propósito de que, de acuerdo con sus necesidades, las y los jóvenes tuvieran la oportunidad de realizar su estadía en alguna de las empresas participantes.En la estadía pondrán en práctica sus conocimientos y habilidades.
Ese periodo corresponderá al cuatrimestre enero-abril de 2027.