Feria en San Juan del Río vincula a 728 alumnos con 40 empresas

Asistieron 40 empresas para ofrecer espacios a estudiantes de ocho Ingenierías y una Licenciatura, con estadías de enero a abril de 2027.

Estudiantes conversan con un representante de empresa en la feria de estadías de la UT San Juan, en San Juan del Río

Estudiantes conversan con el representante de una de las 40 empresas que asistieron a la Feria de Estadías Ingeniería y Empleo Otoño 2026 de la UT San Juan. Se realizaron entrevistas para dar a las y los jóvenes la oportunidad de realizar su estadía.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 23, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de octubre de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) realizó su Feria de Estadías Ingeniería y Empleo Otoño 2026 con 40 empresas, con el fin de vincular con el sector productivo a 728 estudiantes de Ingeniería que están por iniciar su segundo periodo de prácticas profesionales.

Las 40 empresas asistieron para brindar espacios a las y los estudiantes de las ocho Ingenierías y de una Licenciatura que ofrece la institución.

Cuatro personas en el escenario de la Feria de Estad\u00edas Ingenier\u00eda y Empleo Oto\u00f1o 2026 de la UT San Juan, en San Juan del R\u00edo Asistieron 40 empresas a la Feria de Estadías Ingeniería y Empleo Otoño 2026 de la UT San Juan. rotativo.com.mx

Durante la feria se realizaron entrevistas.

Esas entrevistas tuvieron el propósito de que, de acuerdo con sus necesidades, las y los jóvenes tuvieran la oportunidad de realizar su estadía en alguna de las empresas participantes.En la estadía pondrán en práctica sus conocimientos y habilidades.

Ese periodo corresponderá al cuatrimestre enero-abril de 2027.

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