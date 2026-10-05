Querétaro, 5 de octubre de 2026.- El estado espera recibir alrededor de 600 mil dosis de la vacuna contra la influenza, una cantidad similar a la distribuida el año pasado, para iniciar la campaña de vacunación en octubre, informó la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón.

Pérez Rendón explicó que, por ahora, la Secretaría de Salud únicamente recibió la meta que le corresponde para el estado, mientras se espera que las instituciones federales hagan lo propio para integrar la cifra total de dosis que se destinarán a Querétaro.

“Lo que consideramos que pueda suceder es que sean alrededor de las 600 mil dosis que nos dieron el año pasado”, señaló la funcionaria.

Sostuvo que la expectativa es que las vacunas lleguen de manera oportuna para aplicarlas lo más pronto posible durante octubre.

La campaña se extenderá hasta marzo de 2027 y busca proteger a la población más vulnerable a las enfermedades respiratorias durante la temporada de frío, cuando bajan las temperaturas.