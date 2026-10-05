Campaña contra la influenza en Querétaro: de octubre a marzo de 2027

La Secretaría de Salud solo recibió la meta que le corresponde; se espera que las instituciones federales hagan lo propio para integrar el total estatal.

La secretaria de Salud de Querétaro, Martina Pérez Rendón, responde a reporteros sobre la vacuna contra la influenza

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud del estado, dijo que se espera recibir alrededor de 600 mil dosis de la vacuna contra la influenza, similar a las del año pasado.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 05, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 5 de octubre de 2026.- El estado espera recibir alrededor de 600 mil dosis de la vacuna contra la influenza, una cantidad similar a la distribuida el año pasado, para iniciar la campaña de vacunación en octubre, informó la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón.

Pérez Rendón explicó que, por ahora, la Secretaría de Salud únicamente recibió la meta que le corresponde para el estado, mientras se espera que las instituciones federales hagan lo propio para integrar la cifra total de dosis que se destinarán a Querétaro.

“Lo que consideramos que pueda suceder es que sean alrededor de las 600 mil dosis que nos dieron el año pasado”, señaló la funcionaria.

Sostuvo que la expectativa es que las vacunas lleguen de manera oportuna para aplicarlas lo más pronto posible durante octubre.

La campaña se extenderá hasta marzo de 2027 y busca proteger a la población más vulnerable a las enfermedades respiratorias durante la temporada de frío, cuando bajan las temperaturas.

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