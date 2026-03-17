Querétaro, 17 de marzo de 2026. —Un total de 134 mil dosis contra sarampión se han aplicado en Querétaro durante 2026, con lo que la cifra acumulada desde el inicio de la campaña de reintroducción en 2025 supera las 220 mil vacunas.
La secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón, aseguró que existe suficiencia en el estado, con alrededor de 300 mil dosis disponibles para distribución conforme avance la demanda en las unidades médicas.
La funcionaria precisó que las vacunas se distribuyen de forma gradual a centros de salud y módulos en los 18 municipios. Sin embargo, recomendó a la población acudir de preferencia a los centros de salud fijos en lugar de los módulos temporales, donde el volumen de vacunas es menor para evitar desperdicio.
"En los centros de salud tenemos refrigeradores y la posibilidad de tener un mayor volumen", explicó Pérez Rendón durante una conferencia en San Juan del Río, donde acompañó al gobernador Mauricio Kuri González en la inauguración de un centro de salud renovado.
La campaña de vacunación contra sarampión arrancó en 2025 como parte de la estrategia nacional de reintroducción del biológico.
A nivel estatal, la SESA ha mantenido un ritmo sostenido de aplicación que le permite reportar existencias superiores a las dosis ya utilizadas, lo que da margen para los próximos meses.
Pérez Rendón indicó que la distribución continuará conforme se consuman las existencias en cada unidad médica. No se reportan desabastos en ninguna jurisdicción sanitaria del estado.
Hasta el momento, la Secretaría de Salud federal no ha emitido nuevas directrices sobre modificaciones al calendario de la campaña contra sarampión a nivel nacional.