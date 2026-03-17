Querétaro suma 220 mil vacunas contra sarampión y tiene 300 mil dosis disponibles

Secretaria de Salud confirma suficiencia de vacunas y pide acudir a centros de salud en lugar de módulos.

Vacunación contra sarampión en centro de salud de Querétaro con personal de la SESA aplicando dosis a paciente

Querétaro reporta 300 mil dosis disponibles para continuar la campaña de vacunación en sus 18 municipios

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de marzo de 2026. —Un total de 134 mil dosis contra sarampión se han aplicado en Querétaro durante 2026, con lo que la cifra acumulada desde el inicio de la campaña de reintroducción en 2025 supera las 220 mil vacunas.

La secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón, aseguró que existe suficiencia en el estado, con alrededor de 300 mil dosis disponibles para distribución conforme avance la demanda en las unidades médicas.

La funcionaria precisó que las vacunas se distribuyen de forma gradual a centros de salud y módulos en los 18 municipios. Sin embargo, recomendó a la población acudir de preferencia a los centros de salud fijos en lugar de los módulos temporales, donde el volumen de vacunas es menor para evitar desperdicio.

"En los centros de salud tenemos refrigeradores y la posibilidad de tener un mayor volumen", explicó Pérez Rendón durante una conferencia en San Juan del Río, donde acompañó al gobernador Mauricio Kuri González en la inauguración de un centro de salud renovado.

La campaña de vacunación contra sarampión arrancó en 2025 como parte de la estrategia nacional de reintroducción del biológico.

A nivel estatal, la SESA ha mantenido un ritmo sostenido de aplicación que le permite reportar existencias superiores a las dosis ya utilizadas, lo que da margen para los próximos meses.

Pérez Rendón indicó que la distribución continuará conforme se consuman las existencias en cada unidad médica. No se reportan desabastos en ninguna jurisdicción sanitaria del estado.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud federal no ha emitido nuevas directrices sobre modificaciones al calendario de la campaña contra sarampión a nivel nacional.

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