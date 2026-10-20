Querétaro, 20 de octubre de 2026.- La Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro manifestó su respaldo a la diputada Gina Guzmán y su disposición de acompañarla jurídicamente en la presentación de denuncias y en los procedimientos electorales y administrativos que correspondan.
El pronunciamiento responde a las expresiones que, según el comunicado, los diputados del PAN Antonio Zapata y Guillermo Vega dirigieron a Guzmán durante los trabajos de las glosas: “Calladita te ves más bonita”.
La Coordinación quedó integrada para el pronunciamiento por la bancada de Morena en la LXI Legislatura de Querétaro, las regidurías que representan a Morena y PT en el estado, las dirigencias estatales de ambos partidos y su representación ante el IEEQ.
Para los firmantes, la frase es sexista y vincula el valor de las mujeres con su apariencia y con el silencio que se espera de ellas.
El comunicado plantea que los hechos se analicen a la luz del marco jurídico en materia de igualdad, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género, que incluye la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Electoral del Estado de Querétaro.
El acompañamiento busca que los hechos sean investigados. Corresponderá a las autoridades competentes determinar las responsabilidades que procedan, conforme a los elementos del caso y al procedimiento aplicable.
El texto afirma que “La pluralidad política exige respeto, no silencio” y cierra con otra frase: “La voz de las mujeres no es un adorno ni una concesión, es un derecho que desde MORENA exigiremos se respete y garantice”.
Por Morena firman Karla Valeria Gómez, delegada en Querétaro; Gisela Sánchez Díaz de León, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, y Alejandro Israel Pérez Ibarra, secretario general del mismo comité. Por el PT, Valeria Flores Gauna, comisionada política nacional.
El documento lo suscriben también la senadora Beatriz Robles Gutiérrez; el diputado federal Luis Humberto Fernández; Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, y los presidentes municipales Iván Reséndiz Ramírez, de Ezequiel Montes, y Juan Alberto Nava Cruz, de Pedro Escobedo. La lista incluye a 13 diputados, entre ellos la propia María Georgina “Gina” Guzmán Álvarez.
Por San Juan del Río firma el regidor Oscar Mauricio Sandoval García. Completan el listado regidoras y regidores de otros municipios, tres secretarios del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos, representante de Morena ante el IEEQ.