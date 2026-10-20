Morena y PT ofrecen respaldo jurídico a Gina Guzmán en Querétaro

La Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación condenó expresiones durante las glosas y ofreció acompañar a la legisladora en denuncias.

Integrantes de Morena y PT frente al atril del Poder Legislativo de Querétaro durante el pronunciamiento de respaldo a la diputada Gina Guzmán.

Morena y PT ofrecieron acompañamiento jurídico a la diputada Gina Guzmán para presentar denuncias por la frase “Calladita te ves más bonita”, que el comunicado atribuye a diputados del PAN durante las glosas.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 20, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de octubre de 2026.- La Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro manifestó su respaldo a la diputada Gina Guzmán y su disposición de acompañarla jurídicamente en la presentación de denuncias y en los procedimientos electorales y administrativos que correspondan.

El pronunciamiento responde a las expresiones que, según el comunicado, los diputados del PAN Antonio Zapata y Guillermo Vega dirigieron a Guzmán durante los trabajos de las glosas: “Calladita te ves más bonita”.

La Coordinación quedó integrada para el pronunciamiento por la bancada de Morena en la LXI Legislatura de Querétaro, las regidurías que representan a Morena y PT en el estado, las dirigencias estatales de ambos partidos y su representación ante el IEEQ.

Para los firmantes, la frase es sexista y vincula el valor de las mujeres con su apariencia y con el silencio que se espera de ellas.

El comunicado plantea que los hechos se analicen a la luz del marco jurídico en materia de igualdad, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género, que incluye la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

El acompañamiento busca que los hechos sean investigados. Corresponderá a las autoridades competentes determinar las responsabilidades que procedan, conforme a los elementos del caso y al procedimiento aplicable.

El texto afirma que “La pluralidad política exige respeto, no silencio” y cierra con otra frase: “La voz de las mujeres no es un adorno ni una concesión, es un derecho que desde MORENA exigiremos se respete y garantice”.

Por Morena firman Karla Valeria Gómez, delegada en Querétaro; Gisela Sánchez Díaz de León, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, y Alejandro Israel Pérez Ibarra, secretario general del mismo comité. Por el PT, Valeria Flores Gauna, comisionada política nacional.

El documento lo suscriben también la senadora Beatriz Robles Gutiérrez; el diputado federal Luis Humberto Fernández; Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, y los presidentes municipales Iván Reséndiz Ramírez, de Ezequiel Montes, y Juan Alberto Nava Cruz, de Pedro Escobedo. La lista incluye a 13 diputados, entre ellos la propia María Georgina “Gina” Guzmán Álvarez.

Por San Juan del Río firma el regidor Oscar Mauricio Sandoval García. Completan el listado regidoras y regidores de otros municipios, tres secretarios del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos, representante de Morena ante el IEEQ.

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