Guillermo Vega niega en Querétaro frase que se le atribuye

Guillermo Vega Guerrero afirmó que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y que seguirá siendo una voz crítica de Morena.

Guillermo Vega Guerrero, diputado, durante su posicionamiento frente al micrófono

El diputado Guillermo Vega Guerrero rechazó haber pronunciado la frase que se le atribuye.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 20, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El diputado Guillermo Vega Guerrero negó haber pronunciado la frase que se le atribuye y rechazó que una acusación sin pruebas se convierta en condena política. Lo hizo en un posicionamiento difundido en respuesta al pronunciamiento de Morena.

“Niego categóricamente haber pronunciado la frase que se me atribuye”, declaró.

Vega Guerrero, quien preside la comisión de Procuración de Justicia, calificó de preocupante que dirigentes, legisladores y representantes de Morena pretendan tomar como ciertos hechos que corresponde esclarecer a las autoridades.

“Las firmas no sustituyen a las pruebas, los comunicados no sustituyen a los tribunales y las acusaciones no se convierten en verdades por repetirse muchas veces”, sostuvo.

El legislador afirmó que siempre ha defendido el respeto a las mujeres, su dignidad y su derecho a participar con libertad en la vida pública. Añadió que cualquier persona tiene derecho a denunciar, igual que quien es señalado tiene derecho a defender su nombre y su trayectoria.

Advirtió que las acusaciones no deben usarse para desacreditar políticamente a quienes piensan distinto. Dijo que ha sido y seguirá siendo una voz crítica de Morena, y que no se dejará intimidar.

A los firmantes del pronunciamiento les planteó un reto: si tienen pruebas, que las presenten; si tienen argumentos, que los debatan; y que no sustituyan la verdad con propaganda.

En una democracia, dijo, se puede disentir y llevar los asuntos ante los tribunales. Lo que no resulta válido, precisó, es “condenar sin demostrar”.

Vega Guerrero cerró su posicionamiento con una advertencia dirigida a ese partido: no permitirá que Morena utilice acusaciones que él niega para silenciar una crítica que le incomoda.

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