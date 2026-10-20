Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El diputado Guillermo Vega Guerrero negó haber pronunciado la frase que se le atribuye y rechazó que una acusación sin pruebas se convierta en condena política. Lo hizo en un posicionamiento difundido en respuesta al pronunciamiento de Morena.
“Niego categóricamente haber pronunciado la frase que se me atribuye”, declaró.
Vega Guerrero, quien preside la comisión de Procuración de Justicia, calificó de preocupante que dirigentes, legisladores y representantes de Morena pretendan tomar como ciertos hechos que corresponde esclarecer a las autoridades.
“Las firmas no sustituyen a las pruebas, los comunicados no sustituyen a los tribunales y las acusaciones no se convierten en verdades por repetirse muchas veces”, sostuvo.
El legislador afirmó que siempre ha defendido el respeto a las mujeres, su dignidad y su derecho a participar con libertad en la vida pública. Añadió que cualquier persona tiene derecho a denunciar, igual que quien es señalado tiene derecho a defender su nombre y su trayectoria.
Advirtió que las acusaciones no deben usarse para desacreditar políticamente a quienes piensan distinto. Dijo que ha sido y seguirá siendo una voz crítica de Morena, y que no se dejará intimidar.
A los firmantes del pronunciamiento les planteó un reto: si tienen pruebas, que las presenten; si tienen argumentos, que los debatan; y que no sustituyan la verdad con propaganda.
En una democracia, dijo, se puede disentir y llevar los asuntos ante los tribunales. Lo que no resulta válido, precisó, es “condenar sin demostrar”.
Vega Guerrero cerró su posicionamiento con una advertencia dirigida a ese partido: no permitirá que Morena utilice acusaciones que él niega para silenciar una crítica que le incomoda.