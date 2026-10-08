Diputado de Querétaro pide no sancionar a exjueza por criterios

Guillermo Vega Guerrero llamó al Tribunal de Disciplina Judicial a actuar con imparcialidad y planteó dos cuidados para el tribunal que se forme en Querétaro.

Guillermo Vega Guerrero habla en rueda de prensa junto a la bandera de México, en el Poder Legislativo de Querétaro

Vega Guerrero afirmó que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para la ciudadanía.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de octubre de 2026.- El diputado local del PAN Guillermo Vega Guerrero pidió al Tribunal de Disciplina Judicial federal que garantice el debido proceso a la exjueza Martha Eugenia Magaña López, investigada por haber concedido la primera suspensión provisional contra la reforma judicial.

Vega Guerrero afirmó en rueda de prensa que en “un Estado democrático, las decisiones judiciales se combaten con argumentos jurídicos, no con procedimientos disciplinarios”.

Explicó que visibiliza el caso porque en Querétaro, cuando se formule la reforma judicial, deben cuidarse dos aspectos. El primero es dejar muy claro que el Tribunal de Disciplina Judicial de Querétaro, cuando se forme, “no tenga facultades de ese tipo para actuar contra los criterios jurídicos y jurisdiccionales”.

El segundo es que el proceso para elegir a quienes integren ese órgano sea estricto, para evitar que lleguen “militantes partidistas” que se acoplen “al régimen político del momento” y afecten a quien no se pliega al poder.

Según el legislador, Magaña López, entonces jueza, concedió el 1 de agosto de 2024 la primera suspensión contra la reforma judicial, cuando esta aún no había sido aprobada. Añadió que la Cámara de Diputados decidió no acatarla y que diputados federales de Morena promovieron después denuncias en su contra.

Recordó que el Consejo de la Judicatura Federal determinó en su momento que se trataba de un tema jurisdiccional, no disciplinario, y desechó la denuncia. El Tribunal de Disciplina Judicial, más de un año después, retomó el caso y la investiga por una presunta falta grave.

La exjueza no decidió entrar a la reelección: su cargo concluyó en 2025 y se retiró. Al no estar en funciones, apuntó Vega Guerrero, el Tribunal ya no puede destituirla, pero sí inhabilitarla o imponerle una multa.

“Una jueza puede equivocarse, su resolución puede ser revocada, pero eso no significa que deba ser sancionada por el contenido de sus criterios”, sostuvo el legislador.

Para él, “este es el verdadero rostro de Morena y lo que intenta hacer con la reforma judicial”.

Calificó como muy grave que el Tribunal use sus facultades para tratar de afectar a una exjueza, pero lo más grave, dijo, es el mensaje que envía a los jueces en activo: “o se portan bien o van a ir por ellos”.

Ese no es el espíritu del Tribunal de Disciplina Judicial, planteó: solo debería actuar si se demuestra que un juez violó el reglamento de trabajo o cometió un acto ilegal, no para sancionar “el fondo de las resoluciones de los jueces”.

En su carácter de presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura de Querétaro, Vega Guerrero formuló un llamado respetuoso, pero firme: que el Tribunal actúe con imparcialidad y no utilice sus facultades para castigar criterios jurisdiccionales.

La independencia judicial, afirmó, no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para la ciudadanía. Sancionar a una jueza por una resolución que incomoda al poder, advirtió, envía un mensaje intimidatorio a todo el Poder Judicial y pone en riesgo “la posibilidad de que cualquier persona pueda acudir a los tribunales para defender sus derechos”.

Dijo que dar a conocer el caso importa porque la exjueza está sola y no tiene hoy la publicidad que pudo haber tenido hace año y medio.

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