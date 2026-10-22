Carrera Canacintra en San Juan del Río será el 22 de noviembre

La undécima edición tendrá circuitos de 3, 5 y 10 kilómetros en el Parque Ecológico Paso de los Guzmán y atención muscular para los corredores.

Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, presenta la Carrera Canacintra 2026
  • La carrera se correrá el domingo 22 de noviembre en el Parque Ecológico Paso de los Guzmán.
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 22, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 22 de octubre.- La undécima Carrera Atlética Canacintra 2026 se correrá el domingo 22 de noviembre en el Parque Ecológico Paso de los Guzmán, con tres distancias, una zona de recuperación muscular y una modalidad para quienes deseen participar acompañados de sus mascotas, informaron los organizadores durante la presentación del evento.

La Carrera Canacintra reunirá a corredores recreativos y a atletas que busquen competir en las categorías establecidas.

En la presentación se detallaron los trazados. El circuito de 3 kilómetros saldrá del parque, avanzará hacia la avenida Paseo de los Sabinos y hará un retorno para regresar al punto de partida. Es la ruta recomendada para quienes lleguen con sus animales de compañía.

Para los 5 kilómetros, el recorrido avanzará hacia la zona de la antigua calle Zaragoza y continuará hasta el área del gimnasio Fitme. Desde ahí, los participantes regresarán en dirección a la calle Ayuntamiento, donde harán otro retorno antes de volver al parque.

La prueba de 10 kilómetros usará ese mismo circuito de 5, con dos vueltas.

La zona de recuperación muscular funcionará con apoyo de la Universidad Privada del Bajío. Habrá camillas y fisioterapeutas que ofrecerán masajes, estiramientos y técnicas de recuperación, entre ellas masajes con hielo, para quienes concluyan las pruebas y busquen aliviar las molestias posteriores al esfuerzo.

La organización también anunció hidratación y un esquema de protección cardiovascular.

La bolsa de premios será de 28 mil pesos para las categorías competitivas. El kit del corredor incluirá playera, medalla, número con chip de cronometraje, bolsa y vaso conmemorativo.

La participación con mascotas se ha mantenido como sello de la carrera. En 2024, la novena edición reunió a más de 650 corredores y tuvo modalidad pet friendly.

Un año después, la décima edición se realizó el 9 de noviembre de 2025, con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, y reconoció el legado de Eduardo Prado Alcántara, expresidente de Canacintra San Juan del Río y fundador de la carrera durante su gestión.

Para este año, Canacintra espera reunir a 800 participantes. Al momento de la presentación se habían registrado 350 personas.

La cuota es de 400 pesos hasta el 31 de octubre y de 450 pesos del 1 al 20 de noviembre, o hasta agotar los lugares disponibles.

Los kits se entregarán el sábado 21 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas, en las instalaciones de la cámara empresarial. La información actualizada de rutas, categorías e inscripciones está en el portal oficial de la Carrera Canacintra.

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