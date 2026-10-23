Michoacán, 23 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró a dos perros que se encontraban en un domicilio de la colonia Valle Dorado, en Uruapan, al cumplimentar una orden de cateo dentro de una investigación por el delito de maltrato animal.

Personal de la Fiscalía Regional de Uruapan realizó primero actuaciones en el inmueble y, posteriormente, obtuvo la orden de cateo que se cumplió en el domicilio.

Al ejecutar el mandato judicial, los agentes localizaron a un perro de talla pequeña y color negro, y a otro de talla media y color beige.

De acuerdo con la FGE, ambos estaban amarrados y a la intemperie, sin posibilidad de resguardarse. Por esa condición fueron asegurados.

Los animales fueron trasladados para su valoración médica y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien llevará a cabo las indagatorias correspondientes.

La dependencia refrendó su compromiso con la investigación y la persecución de los delitos que atentan contra el medio ambiente y la fauna.

El comunicado no refiere personas detenidas ni identifica a los habitantes o propietarios del inmueble, y tampoco precisa el resultado de la valoración médica ni el lugar donde permanecen los perros.