Cateo en Uruapan: FGE asegura dos perros atados a la intemperie

Personal de la Fiscalía Regional cumplimentó una orden de cateo en la colonia Valle Dorado; los animales fueron trasladados para valoración médica.

Agentes de la Fiscalía de Michoacán, de espaldas y de noche, frente a un domicilio con dos perros
  • La FGE cumplimentó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Valle Dorado, en Uruapan.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 23, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 23 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró a dos perros que se encontraban en un domicilio de la colonia Valle Dorado, en Uruapan, al cumplimentar una orden de cateo dentro de una investigación por el delito de maltrato animal.

Personal de la Fiscalía Regional de Uruapan realizó primero actuaciones en el inmueble y, posteriormente, obtuvo la orden de cateo que se cumplió en el domicilio.

Al ejecutar el mandato judicial, los agentes localizaron a un perro de talla pequeña y color negro, y a otro de talla media y color beige.

De acuerdo con la FGE, ambos estaban amarrados y a la intemperie, sin posibilidad de resguardarse. Por esa condición fueron asegurados.

Los animales fueron trasladados para su valoración médica y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien llevará a cabo las indagatorias correspondientes.

La dependencia refrendó su compromiso con la investigación y la persecución de los delitos que atentan contra el medio ambiente y la fauna.

El comunicado no refiere personas detenidas ni identifica a los habitantes o propietarios del inmueble, y tampoco precisa el resultado de la valoración médica ni el lugar donde permanecen los perros.

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