Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri entregó a la Fiscalía del Estado gestiones sobre seguridad que, según el legislador, le plantearon ciudadanos durante sus recorridos y reuniones con la intención de mantener la seguridad en sus comunidades.
Las presentó en una reunión con el fiscal del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández. De acuerdo con la información que difundió el senador, el encuentro buscó dar continuidad a la coordinación entre ambos para que, cada uno en su ámbito de responsabilidad, se sigan aplicando políticas para la tranquilidad y la seguridad de las familias queretanas.
Dorantes dijo que en el Senado de la República ha impulsado leyes y políticas dirigidas a los problemas que las familias enfrentan a diario.
También agradeció al fiscal “su permanente disposición a trabajar juntos en el objetivo de encontrar áreas de oportunidad para seguir cuidando a las familias desde nuestros ámbitos de competencia”.
En la fotografía del encuentro aparece la imagen de Sinergia por Querétaro, la estrategia de coordinación de la Fiscalía que en febrero de este año quedó establecida en una reforma a la Ley de Seguridad del Estado.
La información difundida no precisa cuántas gestiones se entregaron, de qué colonias o municipios provienen, qué problemas exponen ni cuándo y dónde fue la reunión. Tampoco menciona compromisos concretos ni plazos de respuesta de la Fiscalía.